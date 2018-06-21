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MUSTAFA TUNA, 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

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MUSTAFA TUNA, 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, önemli açıklamalar yaptı.

Göreve geldiği 6 Kasım tarihinden itibaren Başkent’in tüm ilçelerini ziyaret eden ve vatandaşlarla bire bir temas kuran Başkan Tuna, vatandaşlarla yaptığı sohbetler ışığında AK Parti Teşkilatlarının da seçim çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

 

“BU MİLLET OYNANAN OYUNLARIN FARKINDA”

Hem Ramazan ayı boyunca hem de öncesinde ilçe ilçe gezdiği Başkent’te izlenimlerini paylaşan Başkan Tuna, 24 Haziran seçimlerinin bir milat olacağına dikkat çekti.

Başta Ankaralılar olmak üzere tüm Türkiye’nin 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde gösterdiği mücadeleyi 24 Haziran’da sandıkta da göstereceğine inandığını vurgulayan Başkan Tuna, şu mesajları verdi:

“15 Temmuz’da dış mihrakların içerdeki piyonlarıyla oynadığı oyunları halkımız gördü ve bizzat yaşadı. 24 Haziran’da bu yüzden 15 Temmuz’un rövanşını almak istiyorlar ama artık bu millete kimse dur diyemez, bu millet oynanan oyunların farkında ve bu oyunları bozar. Hele siyasetin nabzını yakından takip eden Başkentliler bu oyunlara fırsat vermez, istikrardan yana tavrını ortaya koyar. Ben buna gönülden inanıyorum. Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi 24 Haziran’da vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu göstererek, gereğini yapacaktır. Halkımız tarihi bir başarıya imza attığında da bunu tüm dünya anlayacak.”

 

“HALKIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZ VE AK PARTİ’YE GÜVENİYOR”

Diğer partilerin düştüğü en önemli hatanın seçimlerde siyaset yaparak çalışmak olduğunu belirten Başkan Tuna, AK Parti’nin yıllardır izlediği politikanın nesillere hizmet olduğunu söyledi.

“Başkentimiz için şunu net olarak söyleyebilirim. Halkımız hem Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye güveniyor hem de 24 Haziran seçimlerine siyasi bir mesele olarak değil, memleketin geleceği meselesi olarak bakıyor” diyen Başkan Tuna, vatandaşın istikrardan yana olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu:

“Seçimler için değil, nesiller için çalışıyoruz. En başından beri istikrarı sürdürmek için çalışıyoruz. Halkımız da istikrarın ve huzurunun peşinde. Diğer partiler gibi milletin kapısını seçimden seçime çalanlardan hiç olmadık, olmayacağız da. Bu millet yapılan hizmetleri asla unutmaz. Vatandaşımızı kandıracaklarını sananlar yanılıyor, sandıkta gereken yanıtı aldıklarında görecek hepsi.”

 

ANKARA’YA YAKIŞIR PROJELER GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi’nde Ankara projelerinin dikkat çektiğini ifade eden Başkan Tuna, “Başkentimiz her şeyin en iyisine layık” dedi.

ANKARAY’ın Mamak ve ODTÜ’ye kadar uzatılması konusunda çalışmaları hızlandırdıklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkent için en büyük projelerden biri olan Esenboğa Havalimanı’na metro hattı yapılması konusunda da devletin zirvesinin talimat verdiğini söyledi.

Siteler-Kuyubaşı, Etlik Şehir Hastanesi ile Forum Ankara arasına da metro inşaatının yapılmasına yönelik proje çalışmalarına başladıklarını açıklayan Başkan Tuna, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı AKM alanına yapılacak “Millet Bahçesi” projesinin de dünyanın sayılı örnek projeleri arasında yerini alacağını vurguladı.

Aynı alan içinde yapılacak yeni stadyumun hem projesiyle hem de mimarisiyle herkesi şaşırtacağını ifade eden Başkan Tuna, yaz aylarında Kepekli, Akköprü ve Samsun Yolu Türk Telekom önündeki kavşakların trafik akışını rahatlatacak şekilde yeniden yapılacağını ve yılsonuna kadar bitirileceğini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ayrıca Kahramankazan’da yapılacak Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin dışında Akyurt’a yapılacak Uluslararası Fuar Alanı ve Başkent’in ve Başkentlilerin eğlence noktası olmaya aday ANKAPARK’ın da en kısa sürede hizmete sokulacağının altını çizdi.

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