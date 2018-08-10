  • BIST 96.538
  • Altın 231,740
  • Dolar 5,9680
  • Euro 6,8386
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C

MUSTAFA TUNA, 5 ANKARAGÜCÜ TARAFTARINA KOMBİNE KART HEDİYE ETTİ

»
MUSTAFA TUNA, 5 ANKARAGÜCÜ TARAFTARINA KOMBİNE KART HEDİYE ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkent’in Spor Toto Süper Lig’deki tek temsilcisi MKE Ankaragücü kombinelerini, 5 kişiye hediye etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, twitter üzerinden mesajını retweet eden 5 Başkentli taraftara MKE Ankaragücü’ne destek amacıyla satın aldığı kombinelerden hediye edeceği açıklamasını yapmıştı.

 MKE Ankaragücü taraftarını oldukça memnun eden bu açıklamanın ardından kombinelerin hediye edileceği beş isim; Burhan Hekim, Hakan Tıraş, Hüseyin Akdeniz, Furkan Kaya ve Bülent Yıldırım olarak belirlendi.

 

BAŞKAN TUNA: “BOL GALİBİYETLİ BİR SEZON DİLERİM”

Makamında ağırladığı Ankaragücü taraftarlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Tuna, “Ankaragücü’ne elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçirirsiniz. Bol galibiyetli bir sezon dilerim” ifadelerini kullanarak, MKE Ankaragücü’ne yeni sezonda da başarılar diledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mustafa Tuna, Siteler esnafını ziyaret etti04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:08
  • Vergi borcu yapılandırması için son gün 27 Ağustos 201804 Ağustos 2018 Cumartesi 14:05
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BECERİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI'NA (BELMEK) YAZ AYLARINDA DA BÜYÜK İLGİ VAR03 Ağustos 2018 Cuma 10:37
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını okul bahçelerine taşıyor02 Ağustos 2018 Perşembe 10:53
  • Mustafa Tuna, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyelerini makamında ağırladı01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:34
  • Gölbaşı'nda su kesintisi31 Temmuz 2018 Salı 13:22
  • Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi teknolojinin tüm imkanlarını üyelerine sunmaya devam ediyor31 Temmuz 2018 Salı 11:41
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MÜLTECİ AİLELERE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SOSYAL YARDIMLAR VE EĞİTSEL FAALİYETLERLE SÜRDÜRÜYOR30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:26
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e gelen yaklaşık 300 öğrenciyi misafir ediyor26 Temmuz 2018 Perşembe 10:13
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AKÇAY TATİL KAMPI’NDA BİR HAFTA SÜREYLE TATİL YAPACAK ENGELLİ VATANDAŞLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE YOLA ÇIKTI26 Temmuz 2018 Perşembe 09:57
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim