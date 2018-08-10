MUSTAFA TUNA, 5 ANKARAGÜCÜ TARAFTARINA KOMBİNE KART HEDİYE ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkent’in Spor Toto Süper Lig’deki tek temsilcisi MKE Ankaragücü kombinelerini, 5 kişiye hediye etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, twitter üzerinden mesajını retweet eden 5 Başkentli taraftara MKE Ankaragücü’ne destek amacıyla satın aldığı kombinelerden hediye edeceği açıklamasını yapmıştı.

MKE Ankaragücü taraftarını oldukça memnun eden bu açıklamanın ardından kombinelerin hediye edileceği beş isim; Burhan Hekim, Hakan Tıraş, Hüseyin Akdeniz, Furkan Kaya ve Bülent Yıldırım olarak belirlendi.

BAŞKAN TUNA: “BOL GALİBİYETLİ BİR SEZON DİLERİM”

Makamında ağırladığı Ankaragücü taraftarlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Tuna, “Ankaragücü’ne elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçirirsiniz. Bol galibiyetli bir sezon dilerim” ifadelerini kullanarak, MKE Ankaragücü’ne yeni sezonda da başarılar diledi.