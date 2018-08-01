Mustafa Tuna, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyelerini makamında ağırladı

ANKARA BÜYÜŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, ANKARA SERVİS ARACI İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI BAŞKANI HALİL İBRAHİM SEYFİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Servis esnafının talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Mustafa Tuna, görüşmede daha önce gündeme gelen C plakalı servis araçlarıyla ilgili konuya da açıklık getirdi.

Velilerin ve okul yetkililerin servis araçlarına takviye yapılması talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından Ankara'da 150 adet yeni C plaka satışı için karar alındığını hatırlatan Başkan Tuna, “ihalede 129 plaka satışı gerçekleşti. İhtiyaç ve talep o kadarmış. Şu an başka satış düşünmüyoruz” dedi.

“VELİLER VE OKULLARIN TALEBİ ÜZERİNE İHALEYE ÇIKILDI”

Böyle bir karar almaktaki sebeplerinin öğrenci velilerinden, vatandaşlardan ve okul yetkililerinden geldiğini söyleyen Başkan Tuna, “Bana öğrenci velilerinden geldi bu teklif… Çocukların sabah servis yetersizliğinden çok fazla beklemek zorunda olduğu söylendi. Demek ki ihtiyaç bu kadarmış şu an bir sorun gözükmüyor" dedi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen kabulde konuşan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi de, “C plakası konusunda eğer sizi üzdüysek şahsım ve esnafım adına sizden özür dilerim” diye konuştu.