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Mustafa Tuna, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin büyük elçileriyle bir araya geldi

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Mustafa Tuna, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin büyük elçileriyle bir araya geldi
ARALARINDA TAYLAND, ENDONEZYA, MALEZYA, BRUNEY, FİLİPİNLER, SİNGAPUR VE VİETNAM BÜYÜKELÇİLERİNİN YER ALDIĞI ASYALI BÜYÜKELÇİLER, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’YI TOPLU OLARAK ZİYARET ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya büyükelçi ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Başkan Tuna son olarak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin büyük elçileriyle bir araya geldi.

Tayland, Endonezya, Malezya, Bruney, Filipinler, Singapur ve Vietnam Büyükelçileri toplu olarak Başkan Tuna’yı makamında ziyaret etti.

“EN ÖNEMLİ MİSYONUMUZ ANKARA’YI TANITMAK”

Ziyarette Başkent’in turizm açısından gelişmesini istediklerini belirten Asyalı Büyükelçiler, “Türkiye yalnızca İstanbul ve Nevşehir Kapadokya’dan ibaret değil. Ankara’nın da özellikle görülmesi gereken bir şehir olduğunu ülkelerimizde anlatıyoruz. En önemli misyonumuzda Ankara’yı tanıtmak” değerlendirmesinde bulundular.

Asyalı Büyükelçilerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tuna, sıcak bir ortamda geçen sohbette konukları ile tek tek ilgilendi.

Büyükelçilerin Başkent’in tanıtılmasındaki iyi niyetli çabalarının takdire şayan olduğunu belirten ve işbirliği çağırısı yapan Başkan Tuna, şu mesajları verdi:

“Ülkelerarası diyaloğun geliştirilerek, işbirliğinin artırılmasında büyükelçilere büyük görevler düşüyor. Asya ülkeleri ile özellikle toplum ve kültürel açıdan çok yakınız bu çok önemli. Gönül köprümüz sağlam. Dünyanın içinden geçtiği süreç göz önüne alındığında işbirliği ve iyi ilişkilerin artmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sizler siyasi anlamda gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz zaten. Kardeş ülkeler olarak iletişimimizin iyi olması, işbirliğimizin artması ile bağlarımız daha kuvvetli hale geliyor. Birlikten kuvvet doğar.”

BÜYÜKELÇİLERDEN ULAŞIM TALEBİ

Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Pham Anh Tuan, Ankara’yı çok sevdiğinin altını çizerek, Başkent’in bazı noktalara yurtdışı direkt havayolu ulaşımının olmamasının Ankara için büyük eksiklik olduğuna dikkat çekti.

Başkan Tuna da bu talep üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmaları yoğunlaştırdığını, kısa bir süre içinde de Ankara’dan Roma’ya seferlerin başlayacağı müjdesini verdi.

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