  • BIST 93.163
  • Altın 195,989
  • Dolar 4,7591
  • Euro 5,4997
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C

MUSTAFA TUNA, SİNCANLILARLA VE MAMAKLILARLA BAYRAMLAŞTI

»
MUSTAFA TUNA, SİNCANLILARLA VE MAMAKLILARLA BAYRAMLAŞTI
ESNAFI GEZEN, VATANDAŞLARA KIRMIZI KARANFİL DAĞITAN BAŞKAN MUSTAFA TUNA'YA İLGİ YOĞUNDU.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan ve Mamak’ta vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçe ilçe gezerek vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Tuna’nın ilk durağı Sincan oldu. Sincan’daki halkla bayramlaşmasında Başkan Tuna’ya, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da eşlik etti.

        

SOKAK SOKAK GEZİYOR

Başkan Tuna’nın Sincan'ın en hareketli noktalarından biri olan İstasyon Caddesi'nde başlayan bayramlaşma turu; Vatan, Lale, Onur ve Ankara Caddeleri ile devam etti.

Sincan’da Cumhuriyet Taksi Durağı'nın davetini de geri çevirmeyerek, durak çalışanlarının misafiri olan Başkan Tuna, kendisine yöneltilen talepleri de tek tek not aldı. Esnafı da unutmayarak ziyaretlerde bulunan ve hal hatırlarını soran Başkan Tuna’yı, Sincan sokaklarında gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta sıraya girdi. 

BAŞKAN TUNA’YA MAMAKLILARDAN YOĞUN İLGİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın Sincan’dan sonraki bayramlaşma adresi Mamak oldu.

AK Parti Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi'nde başlayan Mamak turunda Başkan Tuna; Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve Bölge Milletvekili adaylarıyla beraber ilçeyi karış karış gezdi.

Mamaklılarla tek tek selamlaşan ve kırmızı karanfil dağıtan Başkan Tuna’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esnaf ziyaretlerine Mamak’ta da devam eden Başkan Tuna, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Mamak’ta sokak sokak, cadde cadde gezen Başkan Tuna, vatandaşlarla sık sık 24 Haziran seçimlerine yönelik sohbetler gerçekleştirdi. 24 Haziran seçimlerinin önemini vurgulayan ve özellikle bu seçimin vatan millet meselesi olduğunun altını çizen Başkan Tuna,“Cumhurbaşkanımızın bu turda mutlaka seçilmesi gerekiyor. Ve tabi ki Meclis’te çoğunluk milletvekili desteğinin de sağlanması şart” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başkent'te yaz tatili14 Haziran 2018 Perşembe 12:10
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi “İmar Barışı Danışma Merkezleri” hizmet vermeye başladı13 Haziran 2018 Çarşamba 11:26
  • ANKARA'DA EGO OTOBÜSLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK12 Haziran 2018 Salı 10:29
  • MUSTAFA TUNA, YENİMAHALLELİ VATANDAŞLARLA ORUCUNU AÇTI11 Haziran 2018 Pazartesi 11:14
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MEZARLIKLARA BAYRAM DÜZENLEMESİ11 Haziran 2018 Pazartesi 10:40
  • HALK EKMEK, RAMAZAN BAYRAMI’NA ÖZEL BAKLAVA ÜRETTİ10 Haziran 2018 Pazar 12:06
  • MUSTAFA TUNA, KEÇİÖREN BAĞLUM’DA VATANDAŞLARLA İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU10 Haziran 2018 Pazar 12:03
  • AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’YE BÜYÜK GURUR YAŞATAN ASKİ SPOR’LU GÜREŞÇİLER; EV VE CUMHURİYET ALTINIYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ10 Haziran 2018 Pazar 12:00
  • MUSTAFA TUNA BAŞKENTLİLERLE İFTAR SOFRALARINDA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR08 Haziran 2018 Cuma 10:12
  • MUSTAFA TUNA, ORUCUNU KIZILCAHAMAM’DA VATANDAŞLARLA BİRLİKTE AÇTI07 Haziran 2018 Perşembe 12:09
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim