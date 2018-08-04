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Mustafa Tuna, Siteler esnafını ziyaret etti

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Mustafa Tuna, Siteler esnafını ziyaret etti
BAŞKAN MUSTAFA TUNA: “ÖNCELİĞİMİZ SU VE YOL ÇALIŞMALARI. İNŞALLAH BU SENE SUYU VE YOLU OLMAYAN TEK KÖY DAHİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Altındağ Siteler’deydi.
Siteler esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinleyen ve taleplerini tek tek not alan Başkan Tuna, Akçakale Caddesi ve Şenyüz Sokak’taki esnafların da misafiri oldu. Başkent’in mobilya merkezi Siteler’de yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Tuna, samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetlerde, esnafa hayırlı işler dileklerini de iletti.

 

“ÖNCELİĞİMİZ ALTYAPI”

Siteler esnafının ulaşım konusundaki isteklerini dikkate alacaklarını belirten Başkan Tuna, Başkent’te yol, su ve altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini vurguladı. Vatandaşların kolay ve güvenli ulaşımı konusunda hazırlanan projeleri önemsediklerini ifade eden Başkan Tuna, şöyle konuştu:

“Önceliğimiz su ve yol çalışmaları. İnşallah bu sene içinde, suyu ve yolu olmayan tek köy (mahalle) dahi bırakmayacağız. Bütün köy yollarını bitirmiş olacağız.”        
Çevredeki vatandaşların arabalarından kornalarla selamladığı Başkan Tuna, hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

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