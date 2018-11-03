Mustafa Tuna ve Mustafa Ak, Keçiören’de esnaf ve okul ziyaretinde bulundu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Keçiören’de esnaf ve okul ziyaretinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ev ziyaretleri kapsamında 1991 yılında Şırnak’ta şehit olan Ali Balak’ın ailesine de misafir oldu.

TUNA VE AK RİCAYI GERİ ÇEVİRMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’la birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında bir öğrenci velisinin ricası üzerine Satuk Buğra İlkokulu’na geçen Tuna ve Ak; sınıfları, okul kütüphanesini ve okul müdürü Adem Çakır’ı ziyaret etti. Okulun eksiklerine ilişkin bilgilerin alındığı ziyaretin sonunda eksiklerin tamamlanması sözü verildi. Ricası geri çevrilmeyen öğrenci velisi Tuna’ya ve Ak’a teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

ŞEHİT BABASINA ZİYARET

Okul ziyaretini tamamlayan Tuna ve Ak, 1991 yılında Şırnak Uludere’de şehit olan Ali Balak’ın babası Bilal Balak’a(75) ev ziyaretinde bulundu. Şırnak’ın Uludere ilçesi Taşdelen Karakoluna düzenlenen baskınla şehit olan Jandarma Onbaşı Ali Balak’ın felçli babası Bilal Balak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti yüzündeki gülümsemeyle ifade etti. Devletten gördüğü destekle kendini hiçbir zaman yalnız hissetmediğini söyleyen Bilal Balak, Tuna’ya ve Ak’a teşekkür etti. Şehit Ali Balak için okunan duanın ardından ev ziyareti tamamlandı. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Ak, “Ankara Büyükşehir Belediye başkanımızla esnaflarımızı ve bir okulumuzu ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Ülkesi için canını feda eden şehitlerimizin ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirdik. Ziyaretlerimize eşlik eden Sayın Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN AK ZİYARETLERE DEVAM ETTİ

Tuna’nın Keçiören’den ayrılmasıyla ev ziyaretlerine devam eden Ak, Nusaybin'de teröristlerin eve tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu 2016 yılında şehit düşen Astsubay Çavuş Arif Çakır’ın ailesine misafir oldu. Baba Muhterem Çakır’a ve anne Nazife Çakır’a taziye dileklerini ileten Ak, Şehit Arif Çakır’ın ismini yeni yapılan bir parkta yaşatma sözü verdi. Arif Çakır’ın isminin hangi parka verileceğinin kararı da Çakır ailesinin tercihine bırakıldı.​