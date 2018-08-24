MUSTAFA TUNA’DAN ANLAMLI ZİYARET

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, 2011 YILINDA HAKKÂRİ ÇUKURCA’DA HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN MAYIN TUZAĞINDA ŞEHİT DÜŞEN BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR’IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kurban Bayramı’nın 3. Gününde 2011 yılında Hakkâri Çukurca’da terörle mücadele ederken Şehit düşen Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar’ın ailesini ziyaret etti.

Başkan Tuna, şehit Başayar’ın babası İsmail Başayar ile sohbet etti. Baba Başayar’ın aile albümünden gösterdiği fotoğrafları inceledi. Aradan geçen 7 yıla rağmen acısı hala taze olan aileye bir kez daha Başsağlığı dileyen Başkan Tuna, “Bizler ve Bu Ülke evladınıza minnettar. Aziz şehitlerimizin mübarek ruhları şad olsun. Bu ülke onlar sayesinde ilelebet payidar kalacak. Evladınız en güzel mertebeye erişti. Allah inşallah ahirette onlara komşu eylesin” diyerek ailenin acısını paylaştı.

BAŞKAN TUNA DEMETEVLER ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Yenimahalle Demetevler’de Bayramının 3. Günü dükkânlarını açan esnafı ziyaret etti. Hem esnafla hem de Demetevler sakinleriyle bayramlaştı. Demetevler sokaklarından vatandaşlarla birlikte yürüyen Başkan Tuna, kendisine balkondan el sallayan mahalle sakinleriyle selamlaşmayı da ihmal etmedi.

Başkan Tuna, Esnaf ziyareti ardından Öğlen namazını Demetevler Öz Elif Camii'nde kıldı. Cami çıkışında Başkan Tuna, Yenimahalle sakinleriyle bayramlaştı, bir süre sohbet etti.

Başkan Tuna, bir taksi durağından gelen çay davetini de geri çevirmedi. Taksi durağına misafir olan Başkan Tuna, kendisine ikram edilen çayı içerken taksicilerle de sohbet etti. Ankara'daki bayram sakinliğinden muzdarip olan esnafa “Hayırlı İşler” temennisinde bulundu.

ETLİK SAKİNLERİ BAŞKAN TUNA İLE BAYRAMLAŞTI

Başkan Tuna’nın bir sonraki durağı Etlik oldu. Etlik Hicret Camii’nde ikindi namazını kıldı. Namazın ardından camide bulunan vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Tuna, caminin bulunduğu Mehterler sokakta bir süre yürüdü. Başkan Tuna’yı sokakta gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bol bol sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.