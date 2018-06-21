MUSTAFA TUNA’YA, AZERBAYCAN VALİSİ İLE NİJER VE SUDAN BÜYÜKELÇİLERİ NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU

BAŞKAN MUSTAFA TUNA, “ÜLKELER ARASINDA DOSTLUK, KARDEŞLİK, TİCARİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMESİ NOKTASINDA BÜYÜKELÇİLERE VE YEREL YÖNETİMLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞMEKTEDİR” DEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya yabancı konuk ziyaretleri sürüyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarını makamında ağırlayan Başkan Tuna, Azerbaycan Sumgayit Valisi, Nijer ve Sudan Büyükelçileri ile görüştü.

Başkan Tuna, Azerbaycan Sumgayit Valisi Zakir Ferecov, Belediye Başkani Sultan Asadov ile Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim’in ardından Nijer Büyükelçisi Salou Adama Giziba ile Sudan Büyükelçisi Dr. Yousif A.T. Elkordofani’yi ayrı ayrı kabul etti.

Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Tuna, her bir konuğunun ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Hem ülkemize hem de Ankaramıza hoş geldiniz” dedi. Ülkeler arasında dostluk, kardeşlik, ticari ve kültürel ilişkiler geliştirilmesi noktasında büyükelçilere ve yerel yönetimlere büyük görev düştüğüne dikkat çeken Başkan Tuna, diyalog kapısının açık olması gerektiğini vurguladı.

“İKİ DEVLET TEK MİLLETİZ”

Azerbaycan Sumgayit Valisi Ferecov ise Türkiye ile dili bir, dini bir, iki devlet ve tek millet olduklarının altını çizerek, “Sovyetler Birliği dağıldığında bağımsızlığımızı kabul eden ilk ülke Türkiye oldu. Koparılamaz bağlarla bağlı olduğumuz kardeşimiz, dostumuz Türkiye’nin her zaman arkamızda olduğunu bilmek bize güç veriyor” dedi.

Türkiye’de bulundukları süre içinde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade eden Ferecov, “Seçimlerden dolayı oldukça yoğun olduğunuzu biliyoruz. Bu yoğun temponuzda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“TECRÜBE VE ÖNGÖRÜLERİNİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ”

Başkan Tuna, arka arkaya gerçekleşen ziyaretlerde ikinci olarak Nijer Büyükelçisi Salou Adama Giziba’yı kabul etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nijer’in Başkenti Niamey arasında imzalanan kardeş şehir protokolü hakkında Başkan Tuna ile bilgi alışverişinde bulunan Giziba, “Niamey Belediye Başkanı da sizin tecrübe ve öngörülerinizden istifade etmek istiyor. Çünkü 2019 yılında Niamey, Afrika Birliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Bu nedenle, kendisi sizin vereceğiniz tavsiyeleri de sabırsızlıkla bekliyor” dedi.

Büyükelçilik binası ile ilgili bazı taleplerde bulunan Büyükelçiye Başkan Tuna da konuyla ilgileneceğini söyledi.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI, KÜLTÜR GÜNLERİ

Başkan Tuna’nın son konuğu Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Yousif A.T. Elkordofani oldu.

Göreve 6 ay önce başlamasına rağmen az da olsa Türkçe konuşan Sudan Büyükelçisi, Türkçe’yi en kısa zamanda öğrenmek istediğini ifade etti. Elkordofani, “Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve ilişkiler çok eskilere dayanıyor. İki ülke arasında 50’nin üzerinde her alanda anlaşma bulunuyor” dedi.

Sudan’ın Türkler tarafından da daha iyi tanınması amacıyla Ankara’da “Sudan Kültür Günleri”düzenlenmesi için Başkan Tuna’dan destek isteyen Büyükelçi Elkordofani’nin bu isteğine Başkan Tuna da, “İsteğinizi seve seve yerine getiririz. Biz müslüman iki ülke ve kardeşiz” sözleriyle yanıt verdi.