Bülent Ertekin

Siyasetçi.

Millet...

Müstehak...

Menfaat üzerine siyaset yapmayan ve ülkenin bugün, yarın ve yarından sonra da geleceğine sahip çıkmak isteyen her siyasetçinin bir plânı, bir hedefi, bir proje yâda projeleri olmalıdır.

Eminim ki vardır da.

Bu hedefler doğrultusunda HİZMET YOLUNA ÇIKAN siyasi veya siyasetçilerin kendilerini destekleyen yâda desteklemeyen her kesime anlattıkları,

SİYASİ...

EDEBİ...

EDEBLİ bir lisanları da vardır vede olmalıdır.

Siyasetin ve siyasetçinin konuştuğu dilde

ÖFKE...

KİN...

İNTİKAM...

HESAPLAŞMA...

TERÖR dili olmamalıdır.

Hangi dilden...

Hangi renkten...

Hangi inançtan...

Hangi etnik kökenden gelirse gelsin veya gelmesin, gelmese de sempati duyan ADI İNSAN olan herkesi,

Şefkatle,

Merhametle,

Sevgi ile,

Muhabbetle,

KUCAKLAMALI ve BAĞRINA BASMALI

Tıpkı ilahi emirde olduğu gibi



TÜM MÜMİNLER KARDEŞTİR.



Oysa ne o KUCAKLAMAYI ne de SEVGİ ve MUHABBETİ bir çok siyasetçi de maalesef görmedik, göremedik. Utanmasalar verilen oyların renginden dolayı YEDİ CEDDİMİZİ KÜFÜRLERLE YÂD EDECEKLERDİ(!)

Misal mi? İşte size Vekil kartviziti olan bir siyasetçinin bazı illerimizde verilen oylar nedeni ile Twitter hesabından ilk seçim yorumunu yapıyor.

Kim mi?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tana. TANA twitir hesabından:



Turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden ŞANLIURFA, G.Antep ve Kilis %51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa Millete müstahaktır. " diyor.



MÜSTAHAK...

Yani diyor ki

EY VATANDAŞ,

SEN BUNA LAYIKSIN...

SEN BUNU HAK ETTİN...

SEN BUNA .....

Hemde millete...

Hâlâ millete ve onun iradesine

İNANMAYAN...

KÜÇÜK GÖREN...

AŞAĞILAYAN...

DALGA GEÇEN...

Siz, adına siyasetçi dahi deme nezaketi gösteremeyeceklerim.

Ülkenin bugününe ve yarınına mühür vurmuş

UZUN ADAM

yâda

ADAM!!! dediğiniz, dostunda düşmanın da taktir ettiği zat, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve EKİBİ sizin yoldaşlarınızın tabiri ile



YENMİŞ sizi. Her seçimde yenmiş

Çıkmışsınız yenmiş, çıkmışsınız yenmiş

Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş



Kusura kakmayın!!!

MÜSTAHAK kelimesi bu

NECİP MİLLETE DEĞİL.

Ancak millet ve değerlerinden uzak

Milletin; aklı ve iradesi ile dalga geçen

SİZ ve SİZİN GİBİ

SİYASETÇİLERE MÜSTAHAK olsa gerek.

O necip millet ise sizin için

MÜSTEHAK OLANI SANDIKTA VERDİ.



Selâm ve dua ile.