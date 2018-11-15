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Mutlu Aile Mutlu Çocuk

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Mutlu Aile Mutlu Çocuk
Keçiören Belediyesi, eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya’nın gerçekleştirdiği ‘Mutlu Aile Mutlu Çocuk’ isimli söyleşiye Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde ev sahipliği yaptı.

Söyleşi öncesinde düzenlenen imza töreniyle vatandaşlar Kapaklıkaya’ya ait kitapları imzalatma fırsatı buldu.

“EN İYİ REKLAM, 10 YILDA YAPTIĞIMIZ PROJELERİMİZDİR”

Keçiören Belediyesi, vatandaşların sosyalleşmesi için hayata geçirdiği çeşitli seminerlerle ve kültürel etkinliklerle Keçiören’i eğitimin ve kültürün başkenti yapmayı sürdürüyor. Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ‘İnsan değerlidir, Keçiören halkı değerlidir’ anlayışıyla yürüttüğü sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya’yı hayranlarıyla buluşturdu.  Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde ‘Mutlu Aile Mutlu Çocuk’ konulu söyleşide konuşmacı olan Kapaklıkaya, hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Aile ve çocuk ilişkileri üzerine deneyimlerini paylaşan Kapaklıkaya, çocukların ciddiye alınması gerektiğine vurgu yaptı. Aile içi mutluluğun çocuklar için olumlu yönde etki edeceğine değinilen söyleşi daha çok sohbet havasında geçerken vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Keçiören Belediyesi’nin eğitime ve kültürel faaliyetlere oldukça önem verdiğini kaydeden Kapaklıkaya, “Başkanımızla konuşma fırsatı bulduğumda, ‘Herkes reklam peşindeyken siz neden eğitim odaklı seminerlere ağırlık veriyorsunuz’ dedim. Kendisi de soruma cevaben, ‘Bizim 10 yıllık altyapı-üstyapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarımız en iyi reklamımızdır’ dedi. Ben de kendisine bu nazik cevabından dolayı teşekkür ettim. Mustafa Ak gibi bir belediye başkanına sahip olduğunuz için çok şanslısınız” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİ SANATA, SPORA VE MÜZİĞE TEŞVİK EDİYORUZ”

Keçiören’de yürütülen sosyal ve kültürel etkinliklerin hem eğitime katkı sunan hem de vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlayan türde faaliyetler olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören’de yaşayan vatandaşlarımızı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmak için azami gayret gösteriyoruz. Özellikle gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için sanata, spora ve müziğe teşvik ediyoruz. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezimiz bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler için işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Bugünkü etkinliğimizde Keçiörenlilerin çok sevdiği eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya’nın ‘Mutlu Aile Mutlu Çocuk’ isimli söyleşisine tanıklık ettik. Ailelerin çocuklarıyla olan ilişkilerine yönelik hayatın içinden bilgiler alma fırsatı bulduk. Buna benzer etkinliklerimiz kış mevsimi boyunca kapalı sosyal tesislerimizde devam edecek” dedi.​

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