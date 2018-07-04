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Müzik dehası Deniz Karataş, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlkokulu’nu burslu kazandı

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Müzik dehası Deniz Karataş, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlkokulu’nu burslu kazandı
Küçük yaşta müziğe olan ilgisi Çankaya Belediyesi'nin Bin Çocuk Korosu eğitmenlerinden aldığı piyano dersi ile ortaya çıkan Deniz Karadaş’ın başarısı tescillendi.

Küçük yaşta müziğe olan ilgisi Çankaya Belediyesi’nin Bin Çocuk Korosu  eğitmenlerinden aldığı piyano dersi ile ortaya çıkan Deniz Karadaş’ın başarısı tescillendi. 5 buçuk yaşındaki Deniz, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlkokulu’nu burslu kazandı.

Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak müzik enstrümanları eğitimi verdiği atölyeleri bu yıl müziğe iki minik kazandırdı. 5 buçuk yaşındaki Deniz Karadaş Bilkent, Melissa Angeline Geneci ise Hacettepe Konservatuar sınavlarını başarıyla geçti. Bin Çocuk Korosu  Müzik atölyesinde Deniz Serttürk eğitmenliğinde piyano dersi alan Deniz Karadaş’ın müzik kulağının iyi olduğunun fark edilmesi üzerine müziksel işitme ve algılama eğitimine ağırlık verildi. Yaşıtlarına göre beklenenin üzerinde bir performans gösteren Deniz, adeta oyun olarak gördüğü ve annesine “kazanmam gereken bir şey var mı?” diyerek girdiği sınavdan başarıyla çıktı.

Henüz 5 buçuk yaşında olmasına karşın Deniz ile bir birey gibi iletişim kurduklarını dile getiren anne Tuğba Karadaş, hamilelik döneminden itibaren Deniz’i klasik müzik ile tanıştırdığını söyledi. Çocuğunu halen klasik müzik dinleterek uyuttuğunu belirten anne Karadaş, “Deniz gibi küçük çocukların yeteneklerinin keşfedilmesinde eğitmenlerin rolü oldukça önemli. Çankaya Belediyesine ve özellikle Bin Çocuk Korosu eğitmenlerinden Deniz Serttürk hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Deniz’in önünde şimdi güzel bir yol var. Kendisi hangi yolu tercih ederse etsin biz onun yanında olacağız” dedi. 

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