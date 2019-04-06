Naim Süleymanoğlu Kimdir?

Bulgaristan Türkü halterci Naim Süleymanoğlu, dünyadaki bütün halter sporu otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisidir. Ufak tefek görünümü ancak çok güçlü olması nedeniyle kendisine Türk basını tarafından “Cep Herkülü” lakabı takılmıştır.

Halter sporuna başladığı dönemde gençler kategorisinde 13, büyüklerde de 50 olmak üzere toplam 63 rekorun tek başına sahibi olmuştur. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Ay Yıldızlı forma ile 52, 56, ve 60 kilolarda şampiyonluk yaşayan milli sporcu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında art arda 3 kere dünyada yılın haltercisi seçilme başarısı gösterdi.

Halter sporunda kariyeri boyunca, 47 dünya rekoru, 3 farklı olimpiyatta kazandığı 3 altın madalya, 6 Avrupa şampiyonluğu ve 7 dünya şampiyonluğu kazanan Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı.