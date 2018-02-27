  • BIST 118.951
  • Altın 161,069
  • Dolar 3,8039
  • Euro 4,6392
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 12 °C

Narkotik Suçlarla Mücadele

»
Narkotik Suçlarla Mücadele
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 19.02.2018-25.02.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 19.02.2018-25.02.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 30 ayrı olayda;

54 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 25 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 5 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 84 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 27’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 35’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 17 şahıs adli kontrolle, 5 şahıs Savcılıktan serbest kalmıştır. 

Ayrıca bu yakalamalarda;

• 517 gr esrar maddesi,

• 146 gr eroin maddesi,

• 403 gr kokain maddesi,

• 300 adet sentetik ecstasy hap,

• 67 adet sentetik ecza hap,

• 267 gr skunk maddesi,

• 7 gr metamfetamin maddesi,

• 55 gr bonzai maddesi, 

• 3 gr afyon sakızı maddesi,

• 3 adet hassas terazi,

• 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği,

• Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36.630 TL, 20 avro, 1.400 dolar ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Asayiş Faaliyetleri16 Şubat 2018 Cuma 10:42
  • HDP’nin 3. Olağan Kongresi Nedeniyle Alınacak Tedbir09 Şubat 2018 Cuma 16:30
  • Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri06 Şubat 2018 Salı 10:47
  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarıyla İlgili Operasyon05 Şubat 2018 Pazartesi 12:24
  • ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 92.YIL DÖNÜMÜ14 Ekim 2015 Çarşamba 10:26
  • Ankara'da Okullar 1 Gün Tatil19 Şubat 2015 Perşembe 08:53
  • Turizmcilerden Vali Kılıçlar’a ziyaret06 Şubat 2015 Cuma 09:42
  • ANTOD'dan Ankara Valiliği'ne Ziyaret06 Şubat 2015 Cuma 09:39
  • İÇ ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİNDEN ZİYARET16 Ocak 2015 Cuma 15:26
  • Ankara Valiliği'nden Hayırseverlere Vefa16 Ocak 2015 Cuma 15:20
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim