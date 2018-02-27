Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 19.02.2018-25.02.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nce, 19.02.2018-25.02.2018 tarihleri arasında “ Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 30 ayrı olayda;

54 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 25 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 5 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 84 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 27’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 35’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 17 şahıs adli kontrolle, 5 şahıs Savcılıktan serbest kalmıştır.

Ayrıca bu yakalamalarda;

• 517 gr esrar maddesi,

• 146 gr eroin maddesi,

• 403 gr kokain maddesi,

• 300 adet sentetik ecstasy hap,

• 67 adet sentetik ecza hap,

• 267 gr skunk maddesi,

• 7 gr metamfetamin maddesi,

• 55 gr bonzai maddesi,

• 3 gr afyon sakızı maddesi,

• 3 adet hassas terazi,

• 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği,

• Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36.630 TL, 20 avro, 1.400 dolar ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.