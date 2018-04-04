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Narkotik Suçlarla Mücadele

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Narkotik Suçlarla Mücadele
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 26.03.2018-01.04.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 29 ayrı olayda;

50 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 32 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 6 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 88 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. 

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 37’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 34’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 9 şahıs adli kontrolle, 2 şahıs Savcılıktan serbest kalmıştır.  6 şahsın ise işlemleri devam etmektedir. 

Ayrıca bu yakalamalarda;

• 3.414 gr esrar maddesi,

• 44 kök Hint keneviri bitkisi,

• 735 gr eroin maddesi,

• 18 gr kokain maddesi,

• 36 adet sentetik ecstasy hap,

• 3 gr skunk maddesi,

• 9 gr metamfetamin maddesi,

• 39 adet sentetik hap,

• 1 gr bonzai maddesi, 

• 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu düzeneği,

• 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 72 adet tabanca fişeği, 10 adet kurusıkı fişeği,

• Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 48.205 TL ele geçirilmiştir.

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