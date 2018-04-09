Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nce, 02.04.2018-08.04.2018 tarihleri arasında “ Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 31 ayrı olayda;

65 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 32 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 1 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 98 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 32’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 30’u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 27 şahıs adli kontrolle, 8 şahıs Savcılıktan serbest kalmıştır. 1 şahsın ise işlemleri devam etmektedir.

Ayrıca bu yakalamalarda;

• 10.931 gr esrar maddesi,

• 372 gr eroin maddesi,

• 1.084 gr kokain maddesi,

• 228 adet sentetik ecstasy hap,

• 16.710 gr skunk maddesi,

• 103 gr metamfetamin maddesi,

• 1 adet sentetik hap,

• 3 gr bonzai maddesi,

• 1 gr afyon sakızı,

• 9 adet hassas terazi,

• 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet tabanca fişeği,

• Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 50.160 TL ele geçirilmiştir.