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Narkotik Suçlarla Mücadele

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Narkotik Suçlarla Mücadele
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 02.07.2018-08.07.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma...

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 02.07.2018-08.07.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 25 ayrı olayda;

31 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 38 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 3 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 72 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. 

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 40’ı Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 21’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 7 şahıs adli kontrolle, 3 şahıs Savcılıktan, 1 şüpheli şahıs ise mahkemeden serbest kalmıştır.  

Ayrıca bu yakalamalarda;

•9 gr esrar maddesi,

•7 adet kenevir bitkisi kökü,

•1.139 gr eroin maddesi,

•4 gr kokain maddesi,

•98 adet sentetik ecstasy hap,

•88 gr bonzai maddesi,

•172 gr skunk maddesi,

•2 adet hassas terazi,

•Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4.850 TL ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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