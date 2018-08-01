Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 23.07.2018-29.07.2018 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 23.07.2018-29.07.2018 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili yapılan işlemler kapsamında 28 ayrı olay ile ilgili olarak; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 45, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 55, diğer suçlardan da 3 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 57’si Narkotik Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 34 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş; 11 şahıs adli kontrol kararıyla serbest kalmıştır. 1 şüpheli şahsın işlemleri devam etmektedir.

Bu yakalamalarda toplamda;

• 104 kök Hint keneviri,

• 811 gram eroin,

• 173 gram kokain,

• 27 adet captagon hap,

• 414 adet extacy hap,

• 252 gram bonzai maddesi,

• 4 gram metamfetamin,

• 18.638 gram skunk maddesi,

• 4 adet hassas terazi,

• 1 adet tabanca,

• 1 adet şarjör,

• 1 adet av tüfeği,

Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 41.150 TL, 100 avro, 1985 dolar ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.