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Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

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Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri
Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 39.423 TL, 100 dolar ele geçirilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 19.03.2018 - 25.03.2018 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili yapılan işlemler kapsamında 28 ayrı olay ile ilgili olarak; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 58, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 30, diğer suçlardan da 2 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 32’si Narkotik Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 28 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş; 22 şahıs adli kontrol kararıyla, 7 şahıs Savcılıktan, 1 şahıs ise Mahkemece  serbest kalmıştır.

Bu yakalamalarda toplamda; 

  • 2.589 gram esrar maddesi, 
  • 449 gram eroin maddesi,
  • 21 gram kokain maddesi,
  • 195 adet sentetik ecstasy hap,
  • 10.243 gram skunk maddesi,
  • 28 gram metamfetamin maddesi, 
  • 4 adet sentetik hap,
  • 111 gram bonzai maddesi, 
  • 2 adet hassas terazi, 
  • 1 adet av tüfeği.
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