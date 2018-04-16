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Narnia Günlükleri müzikali 14 Nisan 2018'de Cevahir Salon 2'de prömiyerini gerçekleştird

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Narnia Günlükleri müzikali 14 Nisan 2018'de Cevahir Salon 2'de prömiyerini gerçekleştird
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2017-2018 tiyatro sezonunda Narnia Günlükleri ile perdelerini açmaya devam ediyor. Narnia Günlükleri müzikali 14 Nisan 2018'de Cevahir Salon 2'de prömiyerini gerçekleştirdi.

Clive Staples Lewis'in yazdığı yedi kitaplık fantastik seri Narnia Günlükleri'nin ikinci kitabı olan Aslan, Cadı ve Dolap'tan Irita Kutchmy tarafından tiyatroya uyarlanan Narnia Günlükleri müzikali 14 Nisan Cumartesi günü prömiyerini gerçekleştirdi. Müzikleri de Irita Kutchmy'ye ait olan oyunun dekor tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Ceren Karahan, ışık tasarımında ise Yakup Çartık imzası var. Koreografileri Tuğçe Tuna'ya,  müzik direktörlüğü Kemal Günüç'e ait olan müzikalin, dramaturgu Günay Ertekin.

Dolaptan geçerek kendilerini Narnia ülkesinin sonsuz kışında bulan çocukların, ülkenin Cadı'nın zulmünden kurtulması için Aslan'ın yanında savaşmaya hazırlanmalarını anlatan oyundaki karakterlere Sevinç Erol, Ömer Hüsnü Turat ve kalabalık bir oyuncu kadrosu hayat veriyor. Canlı bir orkestranın da eşlik edeceği ve 7'den 70'e tüm izleyicilere hitap eden Narnia Günlükleri müzikali 29 Nisan Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.

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