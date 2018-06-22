Neden Recep Tayyip Erdoğan?

Eyüphan Kaya

Aslında ehl-i vicdan birisi bu sorunun cevabını zaten biliyor, ama hatırlatmakta fayda var. Çünkü muhalif cephenin yalan dolanı insanı nerdeyse tereddütte bırakıyor.

Hani hatırlarsanız Emine Şenlikoğlu’nun “Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar” isimli bir kitabı vardı. Birileri Allah’ı inkar etmeye cesaret etmeyince akıl üstü alandan soru yönlendirerek, hiç olmazsa aklını karıştıralım belki buradan bize ekmek çıkar niyetiyle gençlerimizle uğraşıyorlardı, bir derece başarılı da oldular.

Muhafazakar bir çizgide yürüyen, bu milletin inanç, kültür ve tarihine sahip çıkan bir lider olan Erdoğan’ın iktidardan inmesi için muhalefet bin bir renge giriyor, insanın hafızasını karıştırıyor.

Onun için diyorum ki;

Ülkemizdeki kalkınmanın devam edebilmesi için,

Adaletin daha iyi tecelli etmesi ile bir an evvel siyasi gelen affın getirilmesiyle soyut gerekçelerle, sahte belgelerle ceza evinde olan insanlarımızın hürriyetine kavuşmaları için,

Eski karanlık devletin nüks etmemesi için,

Çok başlı eski devlet sisteminin bir daha gelmemesi için,

Kürt sorunu anadil eğitimi dahil tamamen çözülmesi için, hiç düşündünüz mü? Binden fazla yetiştirilen Kürt dili ve edebiyatı öğretmenleri ne diye yetiştirildiler.

Vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde yaşaması için,

Devletin daha hızlı ve atak bir özelliğe kavuşması için,

Diyanetin özerk bir yapıya ulaşması için,

Aile kavramının gündeme gelip, değer kazanması için,

Yaşlılarımızın, engellilerimizin daha rahat yaşamaları için,

İslam dünyasına iyi bir başkanlık yapıp, geleceğine yön vermek için,

Dünyada ülkemizin saygınlığını daha da artırması için,

En kısa zamanda vatandaşlık vasfına bir değer biçip “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını” marka haline getirmek için,

Hayatın içinde “Benim kim olduğumu biliyor musun?”, “O da kim oluyor?” sorularının tedavülden kalkması için,

Muhalefetin iki kere düşünüp kendine çeki düzen vermesi ve gelecek seçimler için iktidar olabilecek düzeyde kendini yenilemesi için,

Daha sayayım mı bilmiyor ama sadece bu gerekçelere bakılırsa Recep Tayyip Erdoğan demek durumundayız, keşke ondan daha ehil birisi olsaydı da onu bir az dillendirseydik ama yok yok yok arkadaş! birbirimizi aldatmayalım.

Allah aşkına soruyorum bu “Hayırcı” adaylar bu ülkeyi yönetebilirler mi?

İnce, bir resepsiyon görevlisine diklenecek kadar düzeysiz biri,

Demirtaş, 80 vekille meclise gitti, vazifesini yapmayıp sokaklara dönen kişi,

Karamollaoğlu, rahmetli Erbakan’ın oğlunu partide tutmayı dahi beceremedi,

Akşener, partisinden kovuldu, kimden icazet aldığı bilinmiyor,

Perinçek, karanlık bir adam,

Kısacası daha iyisi var da biz mi tercih etmedik?

Sadece daha iyisi meselesi değil, eğer bu beş kişi bile aralarında yarışsa nitelikli vatandaş ya sandığa gitmez ya da oyunu yakar. “Evet” mührünü hangisi için kullanabilirsiniz ki? Eğer ideolojik ya da duygusal davranmıyorsanız?

Diyorlar ki Erdoğan’ın şu şu hatası var, peki diğerleri ne durumda? %52 ile kabul edilen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile kavgalı, yani sivil aklın getirdiği anayasa ile kavgalı, halkın ekseriyeti ile kavgalı, 82 Anayasasının özlemi ile yaşayan, darbe sevici, elin gavurunun yanında yer alan dışarıdan medet bekleyen birileri, değilse söyleyin!

Benim düşündüklerim bildiklerim budur, tercih sizin.