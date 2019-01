NERDE BU SEÇMNELER; SEÇMEN ÇALIYORLAR!

Ergün Aydoğan

Rahmetli Süleyman Demirel’e atfen ‘Allah yakışan iftiradan saklasın’ dediği söylenir.

Her geçen gün yargı başta olmak üzere bütün kurumlara güvenin yok denecek kadar azaldığı, kurum devletinden, ‘patronlu başkanlık’ sistemine geçildiği, kabul edilir oldu

Türkiye’de her seçim, seçim sonuçları tartışılır hale geldi; her seçimde ya elektrikler kesilir ya kedi trafoya girer veya her taraftan yanmış, çöpe atılmış, gömülmüş oy pusulaları…

Sandık heyeti huzurunda bir kişinin tek başına yüzlerce oy pusulası mühürlediği…

Sonuçları birbirini tutmayan sandık tutanakları…

Yansır, tartışılır, bir sonraki seçime kadar tartışma sürer.

Her seçim sonrasında muhalefet YSK’yı suçlar, güven duymadığını deklere eder. Bu defa, resmi süreç devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu YSK’ya güvenmediklerini ilan etti. Anayasa hükmüne rağmen Binali Yıldırım istifa etmeyeceğini, kararı YSK’nın vermesini istedi.

Peki, YSK’ya güvenen var mı? Olduğunu sanmıyorum.

Bir önceki seçimde mühürsüz oyları geçerli sayması ve benzeri usulsüzlük iddiaları ile çok tartışılan YSK’nın, biten görev süresinin bir yıl daha uzatılması, güven kaybını daha da artırdı. Görev sürelerini uzatan iradeye tabi olacağı kanaati kesin hükme dönüştü.

Gelelim seçim başlamadan hayali seçmen tartışmalarına bu sefer oy çalınmadığı,

SEÇMENLERİN ÇALINDIĞI;

HDP Siirt milletvekili Meral Daniş Beştaş’ın TBMM’de yaptığı konuşmada ‘’iktidar yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor, seçmen listeleri ile ne yapıyor? Şırnak ve Siirt’ten örnek vermek istiyorum. Seçmen o yerde oturan kişiden oluşur. Liste üzerinde bir ilin seçmenleri siliniyor, onun yerine seçmen olmayan, o ille ilgisi olmayan, nereden geldiği, hangi yöntemle geldiğini bilmediğimiz binlerce isimlik listeler var elimizde. 24 Haziran’da oy kullanan 6 bin 488 seçmen silinmiş. İlin nüfus müdürünü aradığımda; ben konuşmak istemiyorum, diyor. Bir adreste, bir dairede 674 kişi kayıtlı, bir başka dairede 727 kişi kayıtlı, aynı binanın başka dairesinde 462 kişi kaydedilmiş. Sahtecilik demek olayın vahametini hafifletir. Eruh taburuna 599 kişi kaydedilmiş, bölükte 267 kişi kaydedilmiş ve bunların içinde hiç Siirt’li yok. Şırnak Uludere’de 2018 genel seçimlerinde 5 bin 201 olan seçmen sayısı, 3 Ocak 2019’da askıya çıkan listede 7 bin 168, küçücük bir yerleşim yerinde yüzde 40 seçmen artmış…’’

Halkın size güvenmediğini bildiğiniz için seçmen çalıyorsunuz…

Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer; Ulukışla ilçesinde nüfus 5 bin 800, seçmen sayısının nüfusu geçerek 5900 olduğunu Meclis gündemine getirdi, aynı gün gece nüfus tabelası 7 bin 300 olarak değiştirildiğini kamuoyuna açıkladı.

Yine İstanbul’un Üsküdar ilçesinde başka yerlerden seçmenlerin nakledildiği, bir dairede onlarca seçmenin kayıtlı olduğu kamuoyuna yansıdı. Üsküdar AKP Meclis Üyeleri İlyas Karayel, Süleyman Gedikoğlu’nun evleri ve üç evde 122 seçmen olduğu, AKP Meclis üyesinin kendi ifadesi ile ‘aile yakınları ve komşuların spor salonundan yararlanmak’ için kayıtlı olduklarını kabul etmesi olayın gerçekliğini yansıtıyor.

Metruk kullanılmayan evlerde, spor salonlarında, futbol sahalarında yüzlerce seçmen…

Bir başka iddia, cumhur ittifakı anlaşma gereği ortağa bırakılan seçim çevresinden kendi seçmenlerini kendisine bırakılan kritik ilçelere kaydırıldığı iddiaları.

Bu arada Erdoğan diyor ki ‘bizim 504 bin seçmenimiz kayıp’. İyi de, bu kaybı ortaya çıkaracak olan sizsiniz. Devlet, devleti yöneten siz olduğunuza göre o soruyu sorma hakkı vatandaşa ait olabilir, size değil. Ha bu soru ile diğer olmayan seçmenler meşrulaştırılmaya çalışılıyorsa o başka!

YSK’ya güven yoksa…

Muhalefet her seçim öncesi; gerekli çalışmaları tamamladık, sandıklarda sorun yok, kontrolümüz altında deyip, seçim sonrası hile yapıldı, oylar çalındı demek yerine…

Seçimlerden sonra bugün bir kısmı kamuoyuna yansıyan iddiaları ortaya çıkarıp, ilgile yerlere başvuru yapıp, başvurunun gereğini yapmayanları bugünden ilan etmelidir.

Ne söylenecek, ne yapılacaksa, bugünden yapılmalıdır. İş bittikten sonra kapı dayaklamanın...