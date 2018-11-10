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Neşeli Minikler Kreşi öğrencileri Atatürk'ü vefatının 80. yılında saygıyla andılar

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Neşeli Minikler Kreşi öğrencileri Atatürk'ü vefatının 80. yılında saygıyla andılar
Keçiören Belediyesi’ne bağlı Neşeli Minikler Kreşi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında saygıyla andılar.

Atatürk’ün hayatını anlatan slayt gösterisini izleyen minikler, gösteri salonuna geçerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşını söylediler.

Zaman zaman da duygulanan minikler anma töreni için hazırladıkları şiirleri arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaştıktan sonra, temsili Anıtkabir mozolesine karanfil bıraktılar.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "80 yıl önce kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, rahmetle anıyor, milletimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanarak, “"Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan güçler Anadolu'yu ele geçirmeyi hedefliyorlardı. O zor günlerde Türklerin ata yurdunu düşmanın elinden kurtararak Türklere bir devlet kazandıran Gazi Mustafa Kemal'e, silah arkadaşlarına ve bu vatanı vatan yapan tüm şehitlerimize şükran borçluyuz. Ülkemizi istila etmiş düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı vererek bugünkü sınırlarımıza ulaştık.” dedi.

TEK BİRŞEYE İHTİYACIMIZ VAR; ÇALIŞKAN OLMAK

Atatürk'ün "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak" sözlerini de hatırlatan Ak, yeni nesile güvendiklerini belirterek, "İdealist, özgüven sahibi yeni nesille ülkemiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaktır, biz buna inanıyoruz, bunu da ancak çok çalışarak başarabiliriz. Çünkü Güçlü Türkiye, etrafına güven veren Türkiye, dünya mazlumlarının ve bu coğrafyanın ihtiyacıdır, gücüdür." diye konuştu.

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