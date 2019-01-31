  • BIST 104.571
  • Altın 220,417
  • Dolar 5,1746
  • Euro 5,9476
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C

Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği

»
Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği
Çankaya Belediyesi sömestr tatilinde çocukların hem öğrenip hem eğleneceği, farklı hobiler edinebileceği etkinlikler yapmaya devam ediyor.

Ümitköy Çankaya Evi’nde  28- 29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği, çocuklar ve ailelerinin birlikte model uçak yaparak keyifli zaman geçirmelerine olanak sağladı. Çocukların eğlenerek öğrendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Hava Kurumu ile birlikte yürütülen ‘’Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği’’ atölye çalışması, Türk Hava Kurumu’ndan gönüllü eğitmenler eşliğinde yapıldı. Çocukların ev ve okul dışında ebeveynleri ile farklı bir etkinlikte bulunmaları ve onlara sosyalleşme fırsatı veren etkinliğe 60 aile katıldı. Başlangıçta bir gün olarak planlanan etkinlik, yoğun başvuru nedeniyle iki gün yapıldı. Eğitmenler eşliğinde model uçakların çizilmesi, kesilmesi ve yapıştırılmasının ardından  çocuklar, kendilerine hediye edilen model uçakları da uçurdu.

Çocukların özellikle takım çalışması gibi aktivitelerle problem çözme, iletişim ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmesine imkan veren ve ilk defa bu yıl gerçekleştirilen etkinlik, farklı zaman dilimlerinde tekrar yapılacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Lütfen Ad ve Soyad yazınız.
    Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Hoş Geldin Bebek” uygulaması 2018 yılında 1053 bebeğe "hoş geldin" dedi14 Ocak 2019 Pazartesi 10:46
  • Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık ve Evde Temizlik hizmetlerinden vatandaşlar son derece memnunlar09 Ocak 2019 Çarşamba 11:49
  • Çankaya Belediyesinin Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiği Baharevleri, yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getiriyor08 Ocak 2019 Salı 12:20
  • Çankaya Belediyesi karla mücadelede sınıfı geçti04 Ocak 2019 Cuma 11:02
  • Çankaya'da kar yağışına karşı karla mücadele ekiplerini harekete geçti26 Aralık 2018 Çarşamba 11:31
  • Atapark, baştan aşağı yenilendi25 Aralık 2018 Salı 11:28
  • Pekin’in Dongcheng Belediyesinin yöneticileri, Çankaya Belediyesini ziyaret etti22 Aralık 2018 Cumartesi 10:42
  • Venezuela Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Zübeyde Hanım Çankaya Evi’ni ziyaret etti21 Aralık 2018 Cuma 11:47
  • Kurumuş ve ağaca zarar veren dallar budanmaya başladı18 Aralık 2018 Salı 10:08
  • Çankayalı berberlerden Alper Taşdelen'e tam destek17 Aralık 2018 Pazartesi 12:13
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim