Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Gündem 22.09.2019, 13:40
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
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Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
- Tay'ın cenazesi, Rize'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi

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