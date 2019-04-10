Netflix’te Yayınlanacak Olan Beren Saat’in Yeni Dizisi Atiye Hakkında Her Şey

Diziseverler tarafından merakla beklenen Atiye dizisinin çekimlerine başlandığına yönelik çıkan haberlerin ardından, birçok internet kullanıcısı Atiye dizisini hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için araştırma yapıyor. İşte Netflix’in yeni dizisi Atiye ile ilgili soruların cevapları…

Başrollerinde Türk televizyon yapımlarının sevilen isimleri Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun gibi isimlerin bulunduğu dizide geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlandığına yönelik gündeme gelen iddiaların arından, dizinin yapımcıları bu haberleri doğruladı. Yayın tarihi merakla beklenilen Atiye dizisi hakkında açıklanan bir yayın tarihi henüz söz konusu değil. Ancak yerli diziseverler şimdiden Atiye dizisi ile ilgili bilgilere ulaşmak için internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor.

Atiye Ne Zaman Yayınlanacak?

Dünyanın en ünlü online dizi ve film yayın platformu Netflix, bünyesindeki ikinci orijinal Türk dizisi için düğmeye bastı. Bilindiği üzere daha önce Hakan: Muhafız adlı Türk dizisi, Netflix’in yayınları arasındaki yerini almıştı. Bu dizinin ardından şimdi de sevilen oyuncu Beren Saat’in başrollerinde oynadığı Atiye dizisi gündeme geldi. Çekimlerine devam edilen dizinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul’da kurulan setin arından Göbeklitepe’ye giden dizi ekibi, Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde çekimlerine devam ediyor. Yapımcılar ve oyuncular tarafından net bir açıklama gelmese de Atiye dizisinin bu yıl içinde gösterime gireceği düşünülüyor.

Atiye Dizisinin Konusu

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile birlikte İstanbul’daki sade yaşantısına devam etmektedir. Kendi dünyasında mutlu bir hayat süren Atiye, Göbeklitepe’de yapılan bir keşfin ardından bambaşka bir yola girecektir. Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de keşif kazısını yöneten arkeolog Erhan, Atiye ile kadim mekân Göbeklitepe arasında mistik bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkaracaktır. Keşfedilen bir sembol sonrası bambaşka bir hayata sürüklenen Atiye, bu gizemli olayın peşine düşer ve antik tapınaklar arasında geçmişine dair izleri sürmeye başlar. Gerçek ile ruhani dünya arasındaki farkı sorgulamaya başlayan Atiye, tapınakları araştırma sürecinde karşılaştığı olaylarla daha da gizemli bir dünya içine girecektir.