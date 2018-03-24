Nevruz Bayramı, Keçiören'de kardeş ülkelerin katılımıyla kutlandı

Baharın gelişini temsil eden Nevruz Bayramı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Keçiören Belediyesi ve TÜRKSOY’un iş birliğinde; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan..

Baharın gelişini temsil eden Nevruz Bayramı , Kültür ve Turizm Bakanlığı, Keçiören Belediyesi ve TÜRKSOY’un iş birliğinde; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kosova, Gagavuz Yeri, Başkurdistan, Saha Yakut, Tataristan, Tuva, Dağıstan, Kabardin Balkar'dan gelen konuk sanatçıların katılımıyla kutlandı.

Necip Fazıl Sahnesi'nde düzenlenen Nevruz Programına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, MHP Keçiören İlçe Başkanı Mustafa Sargın, Meclis Üyeleri, muhtarlar, şehit - gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ak ve protokol heyetindekiler, program öncesi yakılan Nevruz ateşinin üzerinden sırayla atlarken, örs ve çekiç yardımıyla da demir dövdüler.

NEVRUZ TÜRKLERİN ORTAK BAYRAMI

Protokole, Nevruz'u temsilen rengarenk küçük kaplarda buğday, mısır ve nohut gibi tahıl yetiştirme geleneği olan semeni takdim edilmesinin ardından herkesin Nevruz Bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Mustafa Ak, " Bahar ve kardeşlikte birleşme bayramı olan Nevruz’u kutlamak için Türk dünyasından gelen değerli dostlarımızla bir aradayız. Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan müşterek kültür coğrafyamızda, yüzyıllardan bu yana Türk Bayramı olarak kutlanan Nevruz, hepimizin ortak değeri, ortak bayramıdır. Nevruz Bahar Bayramı, içerdiği güçlü anlamlarla barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. İnşallah yüzyıllar boyu bu bayramı kutlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ak sözlerini "Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız ve kenetlenmeye devam edeceğiz." diyerek noktaladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Başbakan Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un destekleriyle 21 Mart'ta Kastamonu'da yaktıkları Nevruz ateşinin şimdi de Keçiören'i ısıttığını söyleyerek, "Türk dünyasının en doğusundan en batısına kadar renkli esintilerle Nevruz'u kutluyoruz. Her gününüz Nevruz gibi geçsin, huzur sürsün, ocağınız tütsün ve yuvanızdan huzur eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

"Türk Dünyasından Gelen Halk Dansları ve Müzik Toplulukları"nın sahne aldığı programda izleyenlere karanfil ve minyatür kıl çadır dağıtıldı.​