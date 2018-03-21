  • BIST 116.867
  • Altın 166,041
  • Dolar 3,9256
  • Euro 4,8179
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 12 °C

Nevruz, Türk kültürünün önemli bir unsurudur

» »
Mustafa Toruntay

Nevruz; baharın gelişini simgeleyen, bereketin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır.

Barış ve kardeşlik adına kaybedilecek bir günün değil, bir saatin bile kalmadığı bu güzel bahar başlangıcının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getireceğine inancımız tamdır. Doğanın uyanışı olarak adlandırdığımız, barış ve kardeşliğin önemini hatırlatan Nevruz Bayramı, yeniliğin ve yenileşmenin müjdecisidir. Nevruz, Türk kültürünün önemli bir unsuru, bir nevi kimlik yansımasıdır. Nevruz Bayramı bizlere; hepimizin kardeş olduğunu, hepimizin aynı kökten, aynı ruhtan geldiğimizi hatırlatan müstesna günlerden biridir. Bu güzel ve anlamlı günü bütün milletimizle el ele, gönül gönüle vererek, kardeşlik içinde kutlayacağız. Bütün farklılıklarımızı zenginlik sayarak, bu aziz vatanın her insanını bağrımıza basacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli üyelerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu yazı toplam 50 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
  • Reuben Wu Drone Çekimleri
  • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
  • Benim küçük köpeğim
VİDEO GALERİ
  • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
  • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
  • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
SON DAKİKA HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim