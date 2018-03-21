Nevruz, Türk kültürünün önemli bir unsurudur

Mustafa Toruntay

Nevruz ; baharın gelişini simgeleyen, bereketin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır.

Barış ve kardeşlik adına kaybedilecek bir günün değil, bir saatin bile kalmadığı bu güzel bahar başlangıcının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getireceğine inancımız tamdır. Doğanın uyanışı olarak adlandırdığımız, barış ve kardeşliğin önemini hatırlatan Nevruz Bayramı, yeniliğin ve yenileşmenin müjdecisidir. Nevruz, Türk kültürünün önemli bir unsuru, bir nevi kimlik yansımasıdır. Nevruz Bayramı bizlere; hepimizin kardeş olduğunu, hepimizin aynı kökten, aynı ruhtan geldiğimizi hatırlatan müstesna günlerden biridir. Bu güzel ve anlamlı günü bütün milletimizle el ele, gönül gönüle vererek, kardeşlik içinde kutlayacağız. Bütün farklılıklarımızı zenginlik sayarak, bu aziz vatanın her insanını bağrımıza basacağız.