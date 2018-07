NEYİN YEMİNİ BU!

Bülent Ertekin

Birkaç gün öncesin de gazetelerin 3. 5. sayfalarında bir haber vardı. Diğer gazetelerde, haberin konusu ile alakalı olarak atılan manşetlerin nasıl olduğunu bilmem, lâkin abonesi olduğum gazetenin atmış olduğu başlık DOKTOR BU NE? idi.

Bende kalemimizin istidadı çerçevesince bir yazı yazmış ve bunu okuyucularımız ile paylaşmıştım.

"BU, ADALET BAKANLIĞINA, STK LARA, ŞEHİT VE GAZİLER DERNEĞİNE SUÇ DUYURUSUDUR!"

Bugün 27. dönem seçilen 600 milletvekilinin meclis çatısı altında MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENLERİ vardı.

Yazının yazıldığı şu saatlerde seçilen bu milletvekilleri;



Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

şeklinde

YEMİNLERİNİ EDİYORLARDI.

Yapılan bu yemin; vatana, millete tüm İslam coğrafyasında bu milletten birşeyler bekleyen mümin ve mümine kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum.

Hayırlı olsun olmasına da;

içime sindiremediğim, teröre ve TERÖRİSTLERE YARDIM VE YATAKLIK YAPAN, sırtımızı PYD vs terör örgütlerine dayadıklarını söylemekten imtina etmeyen 67 HDP MİLLETVEKİLİNİN MECLİS ÇATISI ALTINDA Kİ YEMİNİ.

BİR türlü kabullenemiyor içime sindiremiyorum.

Zira, milletin meclisinin çatısı altında siyaset yapan HDP li milletvekillerinin SİCİLLERİ BOZUK ve KIRMIZI ÇARPILARLA DOLU.

Misal mi?



Haklarında gözaltı kararı bulunan İmam Taşçıer ve Nihat Akdoğan ile ilgili haklarında çok sayıda fezleke var. Gözaltına alınan HDP'li milletvekillerinin,



"Terör örgütü PKK propagandası yapmak",



"Suçu ve suçluyu övmek",



"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik",



"Silahlı terör örgütüne üye olmak"



"Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs"



Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,



Türk milletini, Cumhuriyet'i ve TBMM'yi alenen aşağılamak,



Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak,



Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet,



Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs.



Ayrıca, güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilen bir teröristin cenazesini morgdan alarak cenaze törenine katılmıak.



Şimdi BIR YEMİNE BAKIYORUM,

BİRDE İŞLEDİKLERİ SUÇLARA.



Deve misali.

Bilirsiniz işte, deveye sormuşlar,

BOYNUN NİYE EĞRİ?

Bizim deve oğlu deve patlatmış cevabı



BE MÜBAREK, NEREM DOĞRU



Şimdi siz söyleyin kâri,



BU İŞİN NERESİ DOĞRU?

BU NEYİN YEMİNİ?



Selâm ve dua ile.