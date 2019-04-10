Nezaket Okulu öğrencilerinden polislere anlamlı ziyaret

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174’üncü

kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pursaklar Merkez Polis Amirliğini ziyaret edip Polis

Haftasını kutladı.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim veren Nezaket Okulu öğrencileri, Pursaklar Polis

Merkez Amirliğini ziyaret ederek polislerle bir araya gelip Polis Haftasını kutladı. Ellerinde

çiçekler ve şapkalarında “Polisimizin yanındayız” mesajı taşıyan minik öğrenciler, polis

abilerine sarılarak özel günlerinde yanlarında olup örnek bir davranış sergiledi.

Öğrencilere küçük yaşta vatan, millet, bayrak sevgisi aşıladıklarını belirten Nezaket Okulu eğitmenleri, çocukların polislerle bir araya gelip onlara moral vermelerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin ziyaretleri karşısında duygulanan polis amirleri, miniklerle tek tek ilgilenip

hatıra fotoğrafı çektirdi. Polisler Nezaket Okulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verdi

Polis Haftasında Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarını ziyaret eden trafik polisleri,

öğrencilere sürpriz yaparak uygulamalı eğitim verdi. Trafik kuralları hakkında çocukları

bilgilendiren polis memurları, trafikte yaya geçiş üstünlüğünü bir kez daha hatırlatarak

trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlattı.