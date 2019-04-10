Nezaket Okulu öğrencilerinden polislere anlamlı ziyaret
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174’üncükuruluş yıl dönümü nedeniyle Pursaklar Merkez Polis Amirliğini ziyaret edip PolisHaftasını kutladı.
Nezaket Okulu öğrencilerinden polislere anlamlı ziyaret
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174’üncü
kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pursaklar Merkez Polis Amirliğini ziyaret edip Polis
Haftasını kutladı.
Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim veren Nezaket Okulu öğrencileri, Pursaklar Polis
Merkez Amirliğini ziyaret ederek polislerle bir araya gelip Polis Haftasını kutladı. Ellerinde
çiçekler ve şapkalarında “Polisimizin yanındayız” mesajı taşıyan minik öğrenciler, polis
abilerine sarılarak özel günlerinde yanlarında olup örnek bir davranış sergiledi.
Öğrencilere küçük yaşta vatan, millet, bayrak sevgisi aşıladıklarını belirten Nezaket Okulu eğitmenleri, çocukların polislerle bir araya gelip onlara moral vermelerinin önemli olduğuna dikkat çekti.
Öğrencilerin ziyaretleri karşısında duygulanan polis amirleri, miniklerle tek tek ilgilenip
hatıra fotoğrafı çektirdi. Polisler Nezaket Okulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verdi
Polis Haftasında Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarını ziyaret eden trafik polisleri,
öğrencilere sürpriz yaparak uygulamalı eğitim verdi. Trafik kuralları hakkında çocukları
bilgilendiren polis memurları, trafikte yaya geçiş üstünlüğünü bir kez daha hatırlatarak
trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlattı.
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