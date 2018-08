Bülent Ertekin

Niçin ağlıyorsun baba?

Nedir seni üzen?

Çatık kaşlarını,

Kartal bakışlarını,

Ela gözlerini,

50 yılık DENİZ GÖZLÜ,

yıllarını iyi günde kötü günde,

BİRİZ,

BERABERİZ,

dediğin

HATUNUN mu AĞLATTI?



Yoksa,

Ben seni bunun için mi okuttum?

Niçin oraya gidiyorsun?

"And olsun ki oraya gidersen, bir daha bu kapıdan girme " dediğin dedesinin GÖKÇEN ine mi üzüldün, sıkıldın?



Kaç günler DENİZ GÖZLÜN;

görmesin,

üzülmesin,

sıkılmasın diye yukarıya;

taraçaya çıkıp soğuk ayaz günlerinde elinde Samsun sigaranı nefes almaksızın, sanki içtiğin sigarandan intikam alırcasına, içinden de

NEDEN?

NİÇİN?

BÖYLE OLMAMALIYDI? sorularına cevap veremeden ağlar ağlardın.

Neden ağladığını bildiğim,

şahit olduğum halde gene o soruları sorardım.

Neden ağlıyorsun baba?

Niçin ağlıyorsun baba?

dediğimde susar susardın.

Kızarmış, adeta kan çanağına dönen ve her yanın tütün kokan SENLE,

BABALARDA AĞLAR EVLAT!!! demiştin.

Ne güzel bir cümle idi babaaa,

BABALARDA AĞLAR!!!



Biliyormusun?

Bugün CUMA.

Hani tertemiz yıkandığın.

Mis gibi TÜTÜN KOLONYANI büyük bir mutlulukla sürüp,

EVLÂT, BEN CUMAYA GİDİYORUM!

dediğin gün, bugün.

CUMA...

CUMA BAYRAMI...

Sen her zaman ki gibi minberin hemen karşısında ve o sütunun dibindesin.



Bugün o CUMANIN üzerinden tam tamına 6 sene geçti.

Şimdi.

Bugün, günlerden yine CUMA.

CUMA BAYRAMI.

Ve ben...

Senin olduğun yerde.

Tıpkı senin gibi, tamda minberin karşısında ve o sütunun dibindeyim.

Tam da senin oturduğun yerde.

BEN...

BUGÜN,

BİR DEDE..

BİR EŞ..

Ve, BİR BABA...

O minberin karşısında.

Ve sütunun dibindeyim.

Hayalin gözümde.

Söylediğin bir cümle, O cümle hafızamda.

BABALARDA AĞLAR EVLÂT



Biliyorsun değil mi baba...

Bende bir babayım...

Lâkin kimse

Neden ağlıyorsun ?

Niçin ağlıyorsun? diye sormadığı bir Cuma günündeyim.

Dediğin gibiyim.

Tıpkı SEN gibiyim.

BEN de bir BABAYIM.

Haklı, hem de çoook halkıymışsın.

Zira,

BABALAR DA AĞLARMIŞ!!!



Selâm ve dua ile.