Nilüfer Aydan Kimdir?

Gerçek ismi Aydan Canbula olan Nilüfer Aydan, 29 Şubat 1940 tarihinde doğmuştur. Küçük yaştan itibaren sinema oyunculuğu hayali olan Aydan, ilk kez 1955 yılında kamera karşısına geçti. Henüz 15 yaşındayken aldığı küçük rolün ardından 3 yıl sonra profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Aydan, kısa süre sonra Yılmaz Duru ile dünya evine girdi. Takvimler 1958’i gösterdiğinde iik erkek çocuğu olan Turhan Sermi Duru’yu dünyaya getiren ünlü oyuncu, daha sonra Yılmaz Duru’nun işleri dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne yaşındı. 1958 ve 1961 yılları arasında ABD’nin New York City Broadway sahnelerinde folklor ve çeşitli Türk dans sanatlarını sergileyen çift bir süre bu alanda kariyerlerine devam ettiler. 1961 yılı sonlarına doğru ABD’den Türkiye’ye dönüş kararı alan çift, ayrılık kararı alarak boşandılar.

Yılmaz Duru ile evliliğinin sonlanmasının ardından 1963 yılında sinema yönetmeni Halit Refiğ ile evlenen Nilüfer Aydan, bu evliliğini uzun süre sürdüremedi ve çift kısa zaman içinde boşandılar. Nilüfer Aydan, son evliliğini 1969 yılında yaparak 1983 yılına kadar sinema kariyerine ara verme kararı aldı. Son evliliğinde tekrar anne olma heyecanını tadan ünlü oyuncu, Kayhan Yılmaz adıyla 1970 yılında bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

Dans ve folklor ile yakından ilgilenen Nilüfer Aydan, 2000’li yılların başlarına kadar hem sinemalarda çeşitli rollerde görev aldı hem de dans kariyerine devam etti. Ünlü sanatçı Nilüfer Aydan, hala Türk televizyon ve sinema yapımlarında rol almaya devam etmektedir. Öte yandan 2000 yılında “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olmuştur.