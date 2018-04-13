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​Nisan ve Mayıs ayı programları belli olan Hamamönü Söyleşileri’ne bahar geldi

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​Nisan ve Mayıs ayı programları belli olan Hamamönü Söyleşileri’ne bahar geldi
Altındağ Belediyesi’nin Tarihi Kabakçı Konağı’nda düzenlendiği söyleşiler dopdolu etkinliklerle Ankaralı sanatseverleri ağırlayacak.

Altındağ Hamamönü Söyleşileri, yine en seçkin sanatçılara, edebiyatçılara ve akademisyenlere kapı açacak. Unutulmaz kültür akşamları her akşam 19.00 - 21.00 saatleri arasında Hamamönü’nde yaşanacak.

“Altındağ sanatıyla, kültürüyle ve tarihiyle ayakta kalacak”

Bu söyleşilerin Ankara’nın kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkı sağladığını belirten Altındağ Belediyesi Başkanı Veysel Tiryaki, tüm Ankaralıları Hamamönü’ne davet etti. Başkan Tiryaki, bu sanat dolu akşamlara yıllardırHamamönü’nde tanıklık ettiklerini söyleyerek Hamamönü Söyleşileri’nin sanata yön verdiğini vurguladı.

Altındağ’da edebiyat her yerde

Hem Nisan hem de Mayıs ayında en güzel dörtlükler Hamamönü sokaklarını çınlatacak. Başkentte Dem Vakti Şiirleri, Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri, Şah-ı Şiirler, Şiir Dinletisi, Bir Şiirdir Anadolu ve Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri isimli programlarla Ankaralı vatandaşlar şiire adeta doyacak. Ayrıca 3. Türk Dünyası Şairler Buluşması da yine Hamamönü’nde gerçekleşecek. Kulakların pasını silecek programlar ise Mucize Nağmeler, Yürek Titreten Nağmeler ve Eskimeyen Türküler olacak. Hamamönü Söyleşileri’nde edebi sohbetlere de yer verilecek.Bir İz Akşamı, Edebiyatımızda Gül ve Lale ile Mürekkebi Kurumadan isimli programlarda edebiyat konuşulacak.

Hamamönü’nde yerinizi alın

Balkanlara ait en güzel fotoğraflarNisan ayında Hamamönü’nde sergilenecek. Fotoğrafçı Gözüyle Balkanlar etkinliği fotoğraf tutkunlarını Hamamönü’ne çekecek. Hamamönü Söyleşileritarihe de ayrı bir yer açacak. Akıllarda soru işareti bırakan tarihi olaylar Tarih Söyleşileri’nde cevap bulacak. Ayrıca Tarihte Türk Dünyası ise tarihe ışık tutacak olan bir diğer program… Kitap okumayı sevenler, Okuma Kültürü ve Kitap Medeniyeti isimli etkinlikte soluğu alacak. Ankara’da kültürün beşiği Hamamönü Söyleşileri’nde Eski Türk Kültürü de masaya yatırılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.

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