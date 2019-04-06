Noterlerde Yeni Dönem Başladı '' Nöbetçi Noter ''

Vatandaşların arzları güzergahında Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren "nöbetçi noter" uygulaması başladı. Artık Türkiye genelindeki her kentte tüm noterler dönüşümlü olarak hafta sonu sarih olacak.

Bu hafta sonu ilk kere uygulanan nöbetçi noter uygulaması ile noter çalışanları sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arası mesai yapacak. Kentteki tüm noterler her hafta sonu dönüşümlü olarak nöbet yakalayacak. Bu uygulama ile yurttaşların daha basit ve süratli bir biçimde operasyonlarını bitirmeleri amaçlanıyor.

"SABAH 09:00'DAN AKŞAM 17:00'A KADAR NÖBETÇİYİZ"

Eskişehir'de bugün ilk nöbeti yakalayan Eskişehir 8'inci Noter Başkatibi Sinan Eroğlu, tüm Türkiye genelinde başlayan bu uygulama nedeniyle hoşnut olduklarını dile getirerek, "Adalet Bakanlığımız tarafından, yurttaşlarımızdan gelen arzlar güzergahında böyle bir uygulamaya gidildi. Bence de çok iyi oldu. Biz çalışanlar açısından cuma ve pazartesi günlerinin kabarıklığı gitmiş oldu. Sistemlerimiz ona göre rahat çalışacak. Kent dışından gelen yurttaşlar için de gayet emniyetli ve tehlikesiz bir biçimde alışveriş yapıp, noterlerde devir teslim harekâtlarını bitirebilecekler. Bu biçimde Türkiye'nin dört bir yanında şuanda noterlerimiz nöbetçilik misyonlarını yapmakta. Her hafta sonu bir başka noterimiz sırayla nöbetçilik misyonunu yapacak. Sabah 09:00'dan akşam 17:00'a kadar nöbetçiyiz" biçiminde konuştu.

(Murathan Yıldırım - Moshiur Rahman/İHA)