Noterlerin Nöbet Mesaisi Cumartesi Başlıyor

Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliğinin ortaklaşa sürdürdüğü Noterlerin Hafta sonları uygulanacak Nöbet sistemi hakkında ki çalışmalar tamamlandığı bildirildi.

Nöbetçi Noterlerin Çalışma Saatleri

Yapılan düzenlemeye göre Artık Türkiye genelinde tüm illerde Noterler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 09.00 ile 17.00 arasında nöbetçi uygulamasına geçeceklerdir.

Nöbetçi Noter Hangi İlde Kaç Nöbetçi Noter Olacaktır

Yapılan çalışmada İllere göre belirlenen Noter nöbetçi uygulamasıda illere göre değişiklik göstermektedir. Buna göre İstanbulda 4 Nöbetçi Noterin olacağı, Anakara ve İzmir'de ise 2 Noter Nöbetçi olacaktır. Diğer illerde ise bir noter cumartesi ve pazar nöbetçi Noter olarak hizmet sunacaktır.

Nöbetçi Noterler Hangi Günler Çalışacaktır

Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet sunacaktır.

Nöbetçi Noter Uygulaması Ne Zaman Başlayacak

Nöbetçi noter uygulaması 06 Mart 2019 tarhinde Cumartesi günü başlayacaktır. İlk uygulama Cumartesi günü Nöbetçi olan 40. Noterde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül işlem yapacak.