NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Osman Eksert

Bilindiği üzere 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Pasaport ve Ehliyetler Nüfus Müdürlüklerinden verilmeye başlanmıştır.

Özellikle metropol şehirler başta olmak üzere, Nüfus birimlerinde, vatandaş açısından olduğu kadar çalışanlar açısından da bir çok mağduriyetler ve zorluk yaşanmaktadır.

Bilindiği üzere nüfus personelinin her gün cebinden kimlik parası ödemesinin önüne geçebilmek için daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, değerli kağıt bedelinin bankalara yatırılması sağlanmıştır. Ancak, Cumartesi günleri değerli kağıt paralarının yatacağı bankaların kapalı olduğunu bilmeden işlem yaptırmak için ilçe nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşlar, memurlarla karşı karşıya gelmektedir. Bu sebeple maalesef işlemini yaptıramayan vatandaş öfkesini memurlarımızdan çıkarmaktadır.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ FİZİKİ VE TEKNİK AÇIDAN İŞ YOĞUNLUĞUNU KALDIRMIYOR

Aynı zamanda fiziki şartlar açısından bu kadar insan yoğunluğunu kaldıramayan mekanların tek çözümü acil olarak, makul sayıda işlem yapabilecek şekilde randevu sisteminin organize edilmesinden geçmektedir.

Nüfus çalışanları iş yoğunluğu sebebi ile İçişleri Bakanlığı çalışanları için açılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına dahi hazırlanamamaktadır. Maalesef sınava hazırlanamayan Nüfus müdürlüğü çalışanları diğer personel ile eşit şartlarda bu sınavlara katılamayacaktır. Bu durum da çalışanların moral motivasyonunu olumsuz yönde eklemektedir.

NÜFUS ÇALIŞANLARININ FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Son yapılan Toplu Sözleşmeye göre Nüfus çalışanlarının fazla mesai ücretleri “5 kat” dan “3 kata” düşürülmüştür. Nüfus memurları gece gündüz ve hafta sonu demeden vefakar bir şekilde çalışırken, fazla mesai ücretlerinin düşürülmesi ve iş yoğunluğu sebebi ile izinlerini dahi kullanamamaları Nüfus çalışanlarını oldukça olumsuz yönde etkilemiştir.

Toplu sözleşmede düşürülen saat ücretlerine ve yıl içinde 500 saatten fazla mesai yapılmaması sınırlamasına razı olup çalışmak demek "EMEĞİN SÖMÜRÜLMESİNE" razı olmak demektir. Hiç bir Nüfus Çalışanının buna kesinlikle rıza göstermediği gibi bir emek örgütü olarak bizler de kazanılmış hakkın geriye götürülmesini asla kabul etmiyoruz. Bu kadar özveri ile çalışan nüfus personelinin özlük hakları ile ilgili kanuni düzenleme yapılarak, ayrı bir unvan tahsisi yapılmalıdır. Ayrıca Fazla Mesai Saat ücreti de derhal eskisi kadar olmalıdır.

MALİYE BAKANLIĞI KADRO TAHSİSİ YAPMALIDIR

Maliye Bakanlığı’nın Nüfuslar için katı tutumunu acilen bırakması ve personel eksikliğinin giderilmesi için kadro tahsisinde bulunması sorunların çözümü noktasında nispeten çare olacaktır.

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun ehliyet ve pasaportların Nüfuslardan verilmeye başlanacak olması ile ilgili olarak, “ Nüfus çalışanları mızı mağdur etmeyeceğiz” sözünü yerine getirmesini ve personel eksikliğinin derhal giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.

NÜFUS ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ YOK

Nüfuslarda talep birikmeleri neticesi çeşitli gerginlik yaşanmaktadır. Bu durum Nüfus Personelini de olumsuz yönde etkilemektedir. Maalesef nüfus çalışanlarının huzuru kaçmıştır. Acilen bu hususta onları motive edecek şartlar sağlanmalıdır. Nüfus Müdürlüklerinde güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Türk Büro-Sen olarak, Bütün yetkilileri Nüfuslarda yaşanan olumsuz gelişmelerin giderilmesi için çalışma yapmaya, yapılacak çalışmalarda Sendikamızın da elinden gelen desteği yetkililer ile paylaşmaya hazır olduğunu, kazanılmış hakların geriye götürülmesinin kabul edilemez olduğunu kamuoyuna saygı ile duyururuz.