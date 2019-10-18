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Nuri Pakdil vefat etti
Asayiş
18.10.2019, 14:42
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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