ODTÜ bizim üniversitemiz değildir

Eyüphan Kaya

Bu üniversitede olup bitenler akıllara durgunluk veriyor, edepsiz, saygısız, dinimize düşman, kültürümüzü hor gören belaltı uzmanları yetiştiren bu üniversitenin nesi bizimdir.

Bu edepsizlik yuvası dağılmalıdır. Diyeceksiniz ki orada bu yaramazlığı yapmayan nice insanlar vardır onların ne suçu var? Var efendim var unutmayalım ki “Rızayı kabahat aynı kabahattir.”

Lut(as) kavminin az bir kısmı sapıktı ama geriye kalan çoğunluk da bu edepsizliğe sessiz kalarak Allah’ın azabına müstahak oldular.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi bu haliyle bu memlekete bir değer kattığına inanmıyorum.

Yok efendim dünyada ilk beş yüzün arasında yer alan bir üniversitedir, dolayısıyla bu üniversiteyi sahiplenelim diyenler var, sevgili okurlarım bir üniversite edepsiz öğrencileriyle gündeme geliyorsa, İslam’a hakaret yapmakla tanınmışsa, dünkü çocuklar Reisi cumhuruma dokundurucu ifadeler kullanıyorsa batsın onun başarısı derim.Edep yahu!

Bence bu üniversite kapanmalıdır, kapanmasına karşı olan hiçbir sese de kulak verilmemelidir, kim de diyorsa canı cehenneme!

Alsın o başarılarını kafalarına çalsınlar derim. Artık neyi başarmışlarsa orasını da bilemem. Bence ilk beş yüze girmesi için değerlendirme cetvelinde bu edepsizliklerin de payı yüksektir, bunu özgürlük puanı olarak değerlendiriyorlar kanaatimce ne dersiniz?

Yol yapımı için kesilen üç beş ağacın durumunu bahane ederek kıyameti koparanlar,

Kadın erkek bir arda açıktan tuvaletini yapanlar, kadın erkek tuvaletlerini ayırmaya ne gerek var diyenler,

Her fırsatta değerlerimize, dinimize küfredenler,

Hele ki Ankara garındaki patlamadan beş dakika sonra hazır pankartları ile patlamayı protesto etmelerini hiç unutmam.

Bu üniversite bizim değildir arkadaş.

Allah aşkına kim bu adi mahlukların yetişmesine ön ayak oluyor, bunların dertleri nedir? ben biliyorum, bilen varsa söylesin.

Bu şekilde saygısızlığıyla ön yapmış bir üniversitenin varlığı kahredicidir, bu halkın başına beladır. Bu belayı def etmek için galiba tek çare bir an evvel bu üniversiteyi kapatmaktır.

Ben birkaç yıl önce Ankara’nın dışında yapılmış ODTÜ’ya ait bir sahra tesisinde iki günlük bir çalışmaya katılmıştım, kocaman tesiste yok yok ama gel gör ki sadece namaz yeri yok.

Yeminle söylüyorum ve inanıyorum bir üniversite rüku ve secde ile barışık değilse ondan bilim adına başarı beklemek akıl karı değildir.

Kimse kusura bakmasın bu milletin değerlerini tanımayan bu tür kurumlarda kimseye fayda gelmez, olsa olsa böyle zıpçıktılar yetiştirir.

Bu tür kurumların ıslahı da çok zordur. Yarım asırdır birçok kelle bilinçli olarak buralara çöreklenmiş, bu hocaları değiştirmek o kadar zor ki. Dolayısıyla bu şer yuvasını dağıtmak lazım ki birileri bilsin ki bilim ve fen üretmek için dinsiz, imansız, edepsiz, namusuz olmaya gerek yoktur.

Hz.Musa(as) bir gün Allah’a münacatta bulunur “ya Rebbi şu Kurt’u ıslah eyle, ben Kurt sürüme dalar korkusuyla gönül huzuru içinde ibadetimi yerine getirmiyorum” der. Ertesi gün Kurt’un derde öldüğünü görür ve “Allah’ım öldür demedim ıslah et” dedim yüce Allahın Hz.Musa’ya verdiği cevap çok manidar, “Ey benim peygamberim Kurt ıslah olmaz ki, karakteri bu” diye cevap verir.

Dolayısıyla ODTÜ gibi şer odaklarını ıslah etmek çok zor, ama dağıtmak kolaydır, varsın yüzlerce üniversitelerimizden biri de olmasın ne dersiniz?

ODTÜ’nün bu topluma bir faydası dokunuyor, o da yılda bir “okumakla adam olunmaz” ifadesinin doğruluğunu teyit etmektir.

Allah neticemizi hayreylesin.