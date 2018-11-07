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ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu'nün düzenlediği Dans Sporu Şampiyonası’na 334 dansçı katıldı

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ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu'nün düzenlediği Dans Sporu Şampiyonası’na 334 dansçı katıldı
ODTÜ Dans Sporu Şampiyonası’na 334 dansçı katıldı.

ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu (EDT) organizasyonu ile her yıl Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve Türkiye'de en prestijli uluslararası dans organizasyonu olarak kabul edilen Uluslararası ODTÜ Cumhuriyet Kupası (Uluslararası ismiyle METU OPEN) Dans Sporu Şampiyonası 17’inci yılında dans severlerle buluştu. 

Genel Koordinatörlüğünü Özgün Çağlar Ersoy ve Arif Göktuğ Karacalıoğlu’nun yaptığı şampiyonaya 30 farklı ülkeden 334 dansçı katıldı. Dansçıları 15 farklı ülkeden 16 uluslararası lisanslı hakem değerlendirdi.

“ODTÜ aydınlanma yolunun önemli üslerinden biridir”

Yenimahalle Belediyesi’nin sponsorluğunu üstlendiği şampiyonada, dansçıları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı.

Dansçılara başarılar dileyen Başkan Yaşar, “Ülkemizin nadide üniversitelerinden ve dünya çapında yüz akımız olan ODTÜ’de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Akılcılığın ve bilimin öneminin günden güne arttığı, rasyonel ilkelerin benimsendiği günümüz dünyasında Cumhuriyet kavramı, cehalet ile giriştiği savaşta zaman zaman kaybediyor gibi görünse de er geç galip gelecektir. Cumhuriyet; demokrasi, eşitlik, bilim, sanat, irfan demektir. Cumhuriyet bizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller bekler. İlme, bilime sanata ne kadar önem verirsek Cumhuriyetimiz de o kadar uzun yıllar güçlenerek devam edecektir. ODTÜ bu aydınlanma yolunun önemli üslerinden biridir. Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize göstermiş olduğu aydınlık yolu takip edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından ayakta alkışlanan Fethi Yaşar’a ODTÜ Spor Müdürü Şahin Oğuz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinlikte 6 farklı yaş grubunda toplam 13 kategoride yarışmalar düzenlendi. Minikler-1, Minikler-2, Yıldızlar-1, Yıldızlar-2, Gençler ve Yetişkinler yaş gruplarında boy gösteren dansçılar, hem Latin hem de standart dans performanslarıyla göz doldurdu.

1’incilik Romanya’ya

Kendilerine adeta hayran bırakan dansçıların kıyasıya mücadelesinde Yetişkinler Dünya Açık Latin Yarışması 1’inciliğini mükemmel dans uyumlarıyla dikkat çeken Romanyalı Grigore Stefan ve Filipescu Laura adlı dansçılar göğüsledi. Yarışmada 2’inciliği MikhailKoptev-Alexandra Atamantseva (Rusya), 3.lüğü ise CsekeZsoltSandor-MalikaDzumaev (Almanya) aldı.

Yarışmanın sonunda MetuOpen’in dünyanın en iyi yarışmalarından biri olduğuna değinen Genel koordinatör Özgün Çağlar Ersoy, “Etkinliğin en önemli kategorilerinden birisi Yetişkinler Dünya Açık Latin Yarışması. Çünkü bu yarışma dünyada aynı kategorideki bütün yarışmalarla kıyaslandığında son 5 yıldır dünyanın en iyi ilk 10 yarışmasından biri” diye konuştu.

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