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ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı'nın “Üniversite-Ev Projesi” hız kesmeden eğitimlere devam ediyor

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ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı'nın “Üniversite-Ev Projesi” hız kesmeden eğitimlere devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi’nin ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı ile ortaklaşa yürüttüğü “Üniversite-Ev Projesi” hız kesmeden eğitimlere devam ediyor.

Proje kapsamında, Ankara’nın farklı üniversitelerinde okuyan 107 gönüllü, ekonomik ve sosyokültürel açıdan dezavantajlı olan 4-5-6-7’inci sınıf öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak için çalışıyor.

Projeden 79 çocuk faydalanıyor

Tamamen gönüllük esasına dayalı olarak eğitimleri sürdüren gönüllüler, Yakacık Mahallesi’nde 31, Pamuklar Bölgesi’nde 15, Barıştepe’de 14, Çiğdemtepe Mahallesi’nde ise 19 çocuk olmak üzere toplamda 79 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.

Eğitimde fırsat eşitliliğinin önemini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu proje ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu sayede çocuklar üniversiteli ablaları ve abileriyle derslerine, sınavlarına hazırlanıyorlar” dedi.

Çocuklarımızın sevinci bizleri mutlu ediyor”

Aynı zamanda projeden yararlanan çocukların sosyal, kültürel açıdan gelişmeleri için de elinden geleni yaptıklarını belirten Yaşar, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Belediye olarak Ankara Gönüllü Takımı ile çok hayırlı bir iş yapıyoruz. Sadece derslerine değil çocuklarımızın sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerle eğleniyorlar. Çocuklarımızın sevinci bizleri mutlu ediyor. Onların gelişimine katkıda bulunmak bizler için çok önemli. Eğitim gören çocuklarımızın başarılarını duyacağımıza inanıyorum. Eminim ki onlar da üniversite eğitimi alırken kendileri gibi sıkıntı içinde olan kardeşlerine eğitim verecekler” diye konuştu.

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