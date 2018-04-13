ODTÜ TEKNOKENT KAVŞAĞI’NIN BİLKENT - ESKİŞEHİR YÖNÜ TRAFİĞE AÇILDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRESİNDEKİYOL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPIMINA BAŞLADIĞI TEKNOKENT KÖPRÜLÜKAVŞAĞININ BİLKENT’TEN ESKİŞEHİR YOLU İSTİKAMETİNİ SAĞLAYACAK ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin, 3 bin 700 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşım başta olmak üzere bölge trafiğine büyük rahatlık kazandırması planlanan yol projesinin ilk aşaması tamamlandı.

3 katlı ODTÜ Teknokent Kavşağı ’nın diğer bölümlerindeki çalışmaların da hızlı bir şekilde tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığını açıklayan yetkililer, “Bilkent Şehir Hastanesi’nin de açılmasıyla birlikte kavşağımız bağlantıları ve çevre düzenlemesiyle birlikte tamamen trafiğe açık hale gelmiş olacak” bilgisini verdiler.

BAŞKAN TUNA’DAN ÇALIŞMALARI HIZLANDIRIN TALİMATI

Söz konusu kavşağın tamamlanmasının ardından da çevre yollarla bağlantılarını sağlayacak olan dev bulvar çalışmalarına başlanacağını belirten yetkililer, Şehir Hastanesi çevresi yollarının adım adım tamamlanarak, bir bir vatandaşa kolaylık sağlayacak şekilde hizmete gireceğini kaydettiler.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın incelemelerde bulunduğu ODTÜ Teknokent Kavşağı’nda çalışmaları hızlandırın talimatının ardından belediye ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

KÖPRÜNÜN İLK ADIMI AÇILDI

ODTÜ Teknokent Kavşağı yapım çalışmaları sırasında karşılaşılan bazı aksaklıklarla başarılı bir şekilde mücadele gerçekleştirerek, köprünün yapımını hızla sürdüren Büyükşehir ekipleri, çalışmalar süresince trafiğin de aksamaması için güzergahla ilgili itinalı bir çalışmayla, gerekli yönlendirmeleri sağladı.

Köprülü kavşağın, Bilkent-Eskişehir Yolu yönünün açılmasıyla, trafiğin köprü üstüne alınacağını ve bu sayede de hem transit akışın sağlanacağını hem de alttaki kavşak çalışmalarının daha rahat ve hızlı bir şekilde yapılabileceği bilgisini veren yetkililer, “Bilkent’e gidiş yönü alttan devam edecek. Ancak her iki yönde de daha rahat bir trafik sağlanmış olacak” dediler.

Kavşağın dört bir tarafa bağlantısını sağlayacak yollarda da eş zamanlı olarak çalışmaların sürdüğünü ifade eden yetkililer, “Eskişehir Yolu yönüne gidişi sağlayacak köprünün asfaltını döktük, çizgilerini çektik, aydınlatma direkleri ve levhalarını yerleştirdik”diye konuştular.

YÜZDE 80’İ BİTTİ

Teknokent Kavşağı’ndaki çalışmaların, şehir hastanesi açılmadan bitirilmesi için hummalı bir çalışma sürdürdüklerinin altını çizen yetkililer, “Bunun için yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehir Yolu yönünü trafiğe açmamızın ardından köprülü kavşağı da dört dörtlük bir şekilde hizmete açmayı hedefliyoruz. İnşallah şehir hastanesi hizmete girmeden yolu trafiğe açmış olacağız. Çalışmalarımızı yüzde 80 oranında tamamladık” dediler.

ODTÜ Teknokent Kavşağı’nda tüm bağlantı yolları ve çevre düzenlemeleri tamamlandığında toplam yol uzunluğu 33 kilometre olacak. Üzerinde 29 sanat yapısı ve 2 tünelin yer alacağı projede, 3 katlı köprülü kavşak, 2 köprü ve 2 altgeçit bulunuyor.