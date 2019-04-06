Öğrencilerden Fazlalığınız Sevinç Olsun Projesi

ANKARA (AA) - "Fazlalığınız Sevinç Olsun" projesi kapsamında toplanan başşehirli talebeler, Hacı Bayram-ı Veli Derneği Hayır Çarşısı bünyesindeki Sevgi Atölyesi'nde, öksüz çocuklar ve aileleri için ikinci el eşyalara yine yaşam veriyor.

Hacı Bayram-ı Veli Dayanaklaşma Derneğince iki ay evvel bazı ilk ve ortaöğretim mekteplerinde başlatılan proje kapsamında talebeler, "Sevgi Atölyesi" ismi verilen odalarda giysiden, kırtasiye malzemesine, kunduradan oyuncağa kadar tüm ikinci el eşyalarını kullanılabilir hale getirip hem hayat kabiliyetlerini geliştiriyor hem de Yüzlerce öksüz çocuk ve ailenin umudu oluyor.

Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneği Hayır Çarşısı Koordinatörü Perihan Nur Pazarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin okullarda "hayır köşesi"nde biriktirdikleri eşyaları derneğe getirip ön elemesini yaptıktan sonra sınıflara ayırdığını belirtti.

Öğrencilerin bu çalışmayla hayatın vazgeçilmezi olan yaşam becerisini de öğrendiğine dikkati çeken Pazarcı, "Burada yardımlaşma duygusunu, ütü yapmayı, düğme dikmeyi, elbise katlamayı ve dolap düzeltmeyi öğreniyorlar. Yani hayatımızda gerekli olan yaşam becerilerini öğrenmiş oluyorlar." diye konuştu.

Pazarcı, çorap ve iç çamaşırı hariç kullanabilir konumdaki tam ikinci el elbiselerin "Dün Giydiğinizi Bugün Verebiliyorsanız Verin" sloganıyla bir araya geldiğini aktararak "Haftanın 5 günü her mektebimiz birer gün geliyor burada hizmet veriyor. Talebeler ütü yapıp düğme dikiyor ve sökükler varsa dikiyorlar. En hoşu 'Harcama Üret Projesi', bu da ayrı bir sistemimiz. Mesela aşınmış rastgele bir tişörtü atmak yerine onu değişik bir sisteme getirerek kullanabilir konuma getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetimleri kendi elleriyle giydiriyorlar

Hafta içi her gün 2 hoca liderliğinde 15 karakter talebe gruplarının atölyede çalıştığını anlatan Pazarcı, talebelerin kullanılabilir hale getirdiği elbiseleri öksüzlere kendi elleriyle giydirdiğini dile getirdi. Pazarcı, şöyle devam etti:

"Ailelerden çok pozitif dönüşler alıyoruz. Konutlarını süpürmeye başlayan, yemeklerini kendileri hazırlayan talebelerimiz varmış. Bu da bizim için artı bir duygu. Bu proje takribî 2 ay müddettir devam ediyor. 5 bin 250 giysi, oyuncak ve kırtasiye desteği geldi, 168 aileye bin 800'ü ibraz edildi. 24 Nisan'da bir hayır kermesi yapacağız. Bu kermesten gelen tam kazançlarımızı da bize kayıtlı olan öksüz ailelerimize kullanacağız. Bu mevzuda da ulusumuzdan yardımlarını bekliyoruz."

Öğrencilerin hayat becerileri gelişiyor

Projeye desteklediyen talebelerden 10'uncu sınıf talebesi Beyza Gül Çavdar ise projenin kendisine bir hayli şey kazandırdığına işaret ederek "Anneme konut işlerinde zati dayanak ediyordum. Proje kendimi hem bu açıdan geliştirmemi hem de bir şeyleri paylaşmayı daha fazla bilmemi sağladı." dedi.

10'uncu sınıf talebesi Eren Demirci ise Sevgi Atölyesi sayesinde hem giysilerini gereksinim sahiplerine vererek mutlu olduğunu hem de bir konutu yönet etmeyi bildiğini söyledi.