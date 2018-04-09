Öğrencilerden “Geri dönüşümler birer fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor” projesine destek

Çankaya Belediyesinin çevre dostu projesi “Geri dönüşümler birer fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor” kapsamında fidanlar toprakla buluşuyor.

2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene gelecek için bir fidan verilen kampanyaya ilgi büyük oldu.

ÖĞRENCİLERDEN KAMPANYAYA DESTEK

Kampanyaya vatandaşların yanı sıra okullardan da destek geliyor. Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu öğrencileri de doğaya katkı sağlamak amacıyla biriktirdikleri geri dönüşüm atıklarıyla kampanyaya katıldı. Çankaya Belediyesi görevlilerinin atıklar karşılığında birer fidan armağan ettiği öğrenciler, fidanlarını toprağa dikmenin heyecanını yaşadı.

Alacaatlı’daki ağaçlandırma alanı nda onlarca ortaokul öğrencisi, Çankaya Belediyesi görevlileri ve öğretmenleri eşliğinde fidanları nı toprakla buluşturdu.

KAMPANYA 13 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK