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Öğrencilerden “Geri dönüşümler birer fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor” projesine destek

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Öğrencilerden “Geri dönüşümler birer fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor” projesine destek
Çankaya Belediyesinin çevre dostu projesi “Geri dönüşümler birer fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor” kapsamında fidanlar toprakla buluşuyor.

2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene gelecek için bir fidan verilen kampanyaya ilgi büyük oldu.

 

ÖĞRENCİLERDEN KAMPANYAYA DESTEK

Kampanyaya vatandaşların yanı sıra okullardan da destek geliyor. Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu öğrencileri de doğaya katkı sağlamak amacıyla biriktirdikleri geri dönüşüm atıklarıyla kampanyaya katıldı. Çankaya Belediyesi görevlilerinin atıklar karşılığında birer fidan armağan ettiği öğrenciler, fidanlarını toprağa dikmenin heyecanını yaşadı.

Alacaatlı’daki ağaçlandırma alanında onlarca ortaokul öğrencisi, Çankaya Belediyesi görevlileri ve öğretmenleri eşliğinde fidanlarını toprakla buluşturdu.  

 

KAMPANYA 13 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

Vatandaşları çevre bilincini artırarak ağaç dikmeye teşvik eden kampanya kapsamında, 9 Nisan’da Beysukent Çankaya Evi, 10 Nisan’da Bademlidere Çankaya Evi ile 11 Nisan’da Ümit Çankaya Evi, 12 Nisan’da Mürsel Uluç Çankaya Evi, 13 Nisan’da 100. Yıl Çankaya Evi’nde fidanların dağıtımı gerçekleştirilecek. 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getiren tüm vatandaşlar, Çankaya Belediyesince kendilerine armağan edilen fidanları alabilecek. Kampanya 13 Nisan’a kadar devam edecek.

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