Öğretmen Vali de gördük

Eyüphan Kaya

Memuriyet hayatına öğretmen olarak başlayan Funda Kocabıyığ’ın Valiliğe tefi edecek düzeyde bir başarı grafiği çizmesi memleketimizin geldiği hoş görü ve demokratik düzeyine işarettir.

Umarın göreve başlar başlamaz ilk yapacağı şey Uşak ilimizin eğitim öğretimini masaya serip başarısına başarı katmak için bir çaba içinde olacak/olmalıdır.

Eğitime, hoşgörü, sevgi, güven ve kanaat kavramını derc ederek Değerler Eğitimi adıyla vatandaşlık kalitemize bir katkısı olur, hayata huzur kazandırır.

“Uşak Valiliğine atanan Funda Kocabıyık, 1972 yılında Kahramanmaraş Afşin’de doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde tamamladı.

1994 yılında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi’nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi’nde Felsefe Grubu Öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında Bakanlık Müfettişliği görevine atandı.

14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu’nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atandı.

13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü atandı.”

Başarısının devamını dilerken halk ile selamlaşma adına kendisine bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum.

1-Belediye başkanı hangi partide olursa olsun, onunla iyi ilişkiler içinde olması lazım.

2-Farklı meziyet ve mesleklerden oluşan bir “Kadın İstişare Meclisi” oluşturup bayanlarımıza yönelik eğitim projeleri geliştierek ailevi sorunlarına el atması lazım.

3-Yerli dinamiklerden oluşan bir “İl İstişare Kurulu” oluşturup kentin sorunları yerli akılla ve talepleri doğrultusunda çare çözüm araması lazım.

4-Önümüzdeki 19 Mayıs Gençlik bayramında liselerdeki tüm sınıf başkanları ve sınıf temsilcilerini ağılamasını bekliyorum.

5-Her camiden imam ve cemaatten en az üç kişi ile bir araya gelerek cami cemaati üzerinden halkın beklentilerine cevap vermesi lazım.

6-“Gençlik Meclisini” oluşturarak gençlerin mutluğu için projeler yapması lazım.

7-Aile ve Sosyal Politikalar eşliğinde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmamasına dikkat etmesi lazım.

8-Evlenmekte zorlanan gençlerimize katkı vermesi lazım,

9-Meslek okullarının önemini ön plana çıkarmak için çalışmalar yapmak/yaptırmak.

10-Muhtarlara özel bir itina göstererek iyi insanları, vizyon sahibi kimselerin aday olup seçilmesine yardımcı olmak,

11-Halkın inanç ve Kültürünü tanıyıp daima destek ve moral olmanızı bekliyorum.

Tabi ki bütün bunları yaparken Belediye Başkanı ile iş birliği içinde olması gerekir.

Bunun birçok açıdan faydaları hayata yansıyacağına inanıyorum.

Öğretmen yöneticiye olan güven artacak,

Bayan yöneticiye olan güven artacak,

Diğer valilere de örnek bir çalışma tarzı olacak,

Tabi bilemiyorum “İlahi Öğreti” ile arası nasıl eğer Kur’anın feyzinden etkilenmeyecekse bu tür çalışmaları bırak, valilik makamı dahi ona dar gelecek diye düşünüyorum.

Bir ağaç güneşin nurundan faydalandıkça kökleri derinleşip boyu daha da uzarmış. Yani yeryüzünde yaşarken semanın selamından yoksun yaşarsak kendimizi garip hisseder, gün gelir Süper vali Hayri Kozakçıolu gibi intihar etmek duruma da düşebiliriz maazallah.

Başarılar dilerim Funda öğretmenim.

Sütçü İmam’ın torunu olduğunuzu unutmayın.

Valiliğiniz hayırlı olsun.