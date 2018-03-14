OHAL'DE İMZA ATALIM !

Ebru Oğuzhan Yeter

‘’ANAYASA’’ için yapılan referandumda imza kampanyası başlatmıştık. 7 binden fazla imza toplayıp, TBMM’ne gönderdik.

Çalışma alanımız kısıtlı sayılmazdı, güzel bir örgütlenme ile, mahalle, köy, esnaf ziyaretlerini paylaşıp imzalarımızı almıştık.

Bu günlere geleceğimizin habercisi olan ANAYASA değişikliğine engel olamadık.

O tarihte imza verenler, vermeyenler, gerekçeler konusunda günlerce yazıp paylaştık.

Bu günlere gelene dek, ülkemizin bir çok bölgesinde çok çeşitli sorunlarımız için zaman zaman imza kampanyaları, çeşitli eylemler yapıldı, yapılmaya devam ediyor.

Şu an gündemde Şeker Fabrikalarımızın özelleştirilmesi var.

Özelleştirme haberleri çıkınca, kamuoyunda büyük bir tepki oluşmaya başladı.

Ve Fethiye’de imza kampanyası başlatmak için izin yazısı hazırladık.

15 günlük ve belli bir kaç bölge de yapmak istediğimiz çalışma için, sadece bir hafta ve belli bir nokta da olmak kaydıyla ‘’izin’’ alabildik.

Çünkü Ohal’de yiz.

Biz de, dedik ki ‘’Ohal’de işe koyulalım, masaları açalım ve herkese anlatmaya, sesimizi duyurmaya, alabildiğimiz kadar imza almaya çalışalım’’

Baktık millet patlamaya hazır barut gibi, Şeker Fabrikalarının satışına büyük bir tepki var.

İmza atanlardan, çalışmamıza büyük destek var.



İmza atan bir emekli diyor ki; ‘’Sümerbank vardı bir zamanlar onu da böyle yok ettiler’’.

Bir başkası Tekel’den emekli olmuş, kimi Seka’dan uzun uzun konuşmak istiyorlar.

Dua ederek imza atan bir teyze, defalarca teşekkür ediyor bizlere.

Babası Et-Balık Kurumu’n dan emekli olan bir vatandaş hayvancılığın nasıl bitirildiğini anlatıyor ayaküstü.

Tütün üreticisi dertli, hayvancılık yapan dertli, üreten dertli, tüketen daha da dertli.

Gençler oldukça duyarlı, bize en çok umut veren onlar oldu.

Cargill firmasının ne olduğunu arkadaşına anlatırken imzasını atıyor, üniversiteli bir genç.

Bursa’lı bir aile, Cargill firmasının, Bursa’da nasıl üretim yaptığını, güzelim ovayı nasıl zehirlediğini, adeta insanları ölüme mahkum ettiklerini anlatıyor.

Hiç haberi olmayanlar da var.

İlk kez bizden bu haberi alan, çeşitli sorular soran, telefonundan araştırma yapıp gelip imzalayanlar...

Bir hafta süren çalışmalarımız da bize verilen ilginç cevaplar şöyle;



‘’ben zaten şeker kullanmıyorum kapansın’’

‘’elbet bir bildikleri vardır, bırakın satılsın’’

‘’hepsi zarar ediyor, özelleşsin’’

‘’bu imzalardan bir şey olmaz, onlar yine bildiğini yapar’’

‘’bu konuya partilerin el atması lazım, sadece bizim çocuklarımız değil onların ki de zehirleniyor’’

‘’sadece imza yetmez, üreticiler yollara çıksın, eylem yapsın’’

‘’daha etkili şeyler yapmanız lazım, biz de destek olalım size’’

‘’burada şeker fabrikası yok ki ne gerek var imzaya’’

Bu imza kampanyasında daha öncekiler de olduğu gibi, şunu bir kez daha anladık ki,

Ülkemizi, Milletimizi ve özellikle de sağlığımızı ilgilendiren konularda kenetleniyoruz.

Partiler üstü olmanın en güzel yanı bu.

Gerçek bir Millet olduğunun farkına varıyor insan...

İmza atan kişinin, ne cinsiyeti, ne dış görünüşü, ne inancı, ne siyasi görüşü gündeme gelmiyor.

Özellikle kadınlar daha duyarlı davranıyorlar.

Hamileler, bebekli anneler endişelerini dile getirerek imzalıyorlar.

Yaşı biraz daha ileri olan emekli beyler Cumhuriyet’le birlikte kurulan, ama yabancılara satılan bankalarımızı, devletin kurumlarını sayıyorlar tek tek.



Gözleri doluyor, ‘’Cumhuriyetin yokluk, yoksulluk günlerinde ne zorluklarla

kuruldu bu fabrikalar, ne çok bankamız elin gavuruna satıldı’’ diye sesi titreyerek anlatıyor.



Bir başka amca elinde çaylarla geliyor yanımıza.

‘’Çok yoruldunuz, dinlenin’’ diye elinde ki tepsiyi bize uzatıyor..

Köşe de simit satan yaşlı adam, çekinerek bir torba simitle geliyor yanımıza.

Liseli gençler, yardım etmek istiyorlar büyük bir heyecanla.

8324 imzaya ulaştık, az zamanda ve dar bir alanda....



Bir yanda Cumhuriyetimizin bir parçası olan, ‘’Her Fabrika Bir Kaledir’’ diyen Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu fabrikaların özelleştirilmesi, öte yanda şekerin yerini çoktan almış olan Nişasta Bazlı Şekerin bu imzaları atan, yüreği vatan sevgisiyle çarpan insanların sağlığını tehdit etmesi ve daha doğmamış bebeklerin, kim bilir hangi sağlık sorunlarıyla doğacak olması !!



Hangisi ötekinden daha az önemli olabilir ki ?

Ne fabrikalarımız özelleşsin, ne bankalarımız yabancıların eline geçsin, ne bir tane tohumumuz,

ne bir avuç toprağımız ihanete uğramasın.



Yüreği, ''Tam Bağımsız Türkiye'' için çarpan herkese selam olsun !!