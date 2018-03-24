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Okullar arası futbol turnuvası, Mamak Şehir Stadı’nda start aldı

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Okullar arası futbol turnuvası, Mamak Şehir Stadı’nda start aldı
Öğrencilerde olumlu rekabet duygusu oluşturmak ve sağlıklı gelişimlerine destek vermek amacıyla Mamak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından..

Öğrencilerde olumlu rekabet duygusu oluşturmak ve sağlıklı gelişimlerine destek vermek amacıyla Mamak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası futbol turnuvasıamatör spor kulüplerinin müsabakalarının adresi olan Mamak Şehir Stadı’nda start aldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuvada Mamak genelindeki 46 okulun futbol takımı mücadele edecek. Öğrencilerin, okullarının adını zirveye çıkarmak için ter döktüğü turnuva, yaklaşık iki ay boyunca Mamak Belediyesi'nin ev sahipliğinde devam edecek. Turnuva 10 Mayıs’ta final maçlarıyla son bulacak. Tüm takımların turnuvayı centilmence tamamlayacağına ve sonuçta dostluğun kazanacağına inandığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gençlerimizi spora özendiren ve yönlendiren her organizasyona destek vermeye hazırız. Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

 

Kramponlar forma terletiyor

 

Genç, yıldız ve küçükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen

turnuvanın ilk gününde büyük heyecan ve mücadele sahaya yansıdı. Ortaöğretim ve liseler arasında 712 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış maçı Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti. Kıyasıya bir rekabet ortaya koyan iki takımdan Çağrıbey Anadolu Lisesi maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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