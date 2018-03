Okumak, özel bir ibadettir

Eyüphan Kaya

Meslek hayatımda şu kanaate vardım; keşke öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırabilsek gerisi kendiliğinden gelir diye düşünüyorum.

Değil haftada, ayda bir kitap okuyan biri bile hep kendini yenileme fırsatı bulur kanaatindeyim.

Bir yazar yıllarca edindiği tecrübeyi 5-10 lira gibi sembolik bir ücret karşılığında sizinle paylaşıyor ve siz okudukça şahsiyetiniz olgunlaşıyor, değerlendirme yeteneğiniz gelişiyor, düşünme mehlekeniz genleşiyor ve yüreğinizin hüviyet katsayısı artıyor.

Hani Yaşar Kemal’in meşhur bir ifadesi var, geçende Kayapınar’da kitap tanıtımı yapıldığı gün salona da asılmıştı, “İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar” bu da benim düşüncemi doğrular nitelikte sanki. Bu ifadeyi kullanan Yaşar Kemal’in iri cüsseli olduğunu da unutmayalım.

Kayapınar Kaymakamı da bunu fark etmiş ve kitap okumanın tadına varmış ki, mahiyetindeki çalışan ve öğrencilerin de aynı şekilde olgulaşması, yetişmesi için ilçesinde bir ilke imza attı.Belki de Türkiye’de bir ilk oldu.

Dile kolay, ama gerçekten 500 bin kitap ile okullara Z kütüphane projesi ile destek verdi. Şimdi öğretmenlerimize düşen bu kitapları öğrenciye okutmak/okutabilmektir. Eğer öğretmen hem okur, hem okutursa Kayapınar’ın geleceğine yapılacak en büyük yatırımlardan biri bu olsa gerek.

Kitap okuyan birinin;

*Kendini ifade etme yeteneği artar,

*Hayata bakış açısı pozitif yönde gelişir,

*Okudukça mutluluğu artar,

*Akademik başarısı artar,

*Okuma hızı artar,

*Okuduğunu anlama kabiliyeti gelişir,

*Yazarlar arasında rol model aldığı şahsiyetler olur,

*Mutsuzluğu azalır, kendini daha huzurlu hisseder,

*Küçük sorunları büyütmez,

*Problemlere karşı mukavemet gücü artar,

*Kavga gürültüden hoşlanmaz,

*Üretken bir birey olur,

*Başkasına sorun olmaz, tam tersine varsa bir sorun çözümüne katkı verir,

*Kanaatkâr olur, payına düşene rıza gösterir, aç gözlü olmaz.

Hangi birini anlatayım kitap okumanın özel bir ibadet olduğunu söylemek içimden geldi, ilk ilahi emir olması hasebiyle ehemmiyetini anlatmak çok zor, ama anlattığım kadarıyla bile okumak, emsali olmayan bir faaliyet olduğu söylenebilir. Tabi kitap okumakta seçici olmak lazım, herhalde bu kitapları komisyon seçerken bu hassasiyete dikkat etmiştir.

İman etmiş bir alman doktorun ifadesiyle “Okumamak Allah’a isyandır.” Ama şükürler olsun ki bu ilahi emir artık Kayapınar sathı mahallinde tecelli edecek; her okulda, her evde belki de her sokakta kitap okunacaktır.

Bütün bu hayırlı faaliyetlere sebep olan Kayapınar Kaymakamımız Dr. Ozan Balcı beyi tebrik ederken, bir Diyarbakır’lı olarak kendine minnettarlığımı da beyan ediyorum.

Boşuna dememişler “Şeref ül mekani bil mekin” yani bir yerin şerefi orada oturanın değeriyle doğru orantılıdır. Yıllardır Kayapınar belediyesi vardı, başkanı da vardı, ama böyle hizmetleri yapamıyordu. Demek ki bu seçkin çalışma Ozan Beyin becerisinin eseridir.

Bu tür çalışmalarıyla teşekkürü fazlasıyla hak ediyor. İnşallah Kayapınar ilçemizden O’nu rol model alacak nice gayretli insanlar yetişecek, ben buna inanlardanım.

Hayırlı okumalar diliyorum.