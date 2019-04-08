Ölen Emekli Vatandaşın Son Aylığı Alınabilir Mi?

Son dönemde bir çok kişinin merak ettiği sorulardan biri de vefat eden bir emeklinin banka hesabına yatırılan emekli aylığı, ölen kişinin yakınları tarafından ATM’den çekilebilir mi sorusu olarak öne çıkıyor. Ölen emeklinin hesabına yatırılan aylık, kişinin yakınların tarafından çekilebilir mi yoksa aylığı iade mi etmek gerekiyor?

Vatandaşlar emekli aylığının yatırılması ve vefat durumunda banka tarafından bloke edilmesi ile ilgili mevzuatın içeriğini merak ediyor. Aylık ödeme tarihinden 6 saat önce vefat eden emeklinin aylığına banka tarafından bloke geliyor mu? Hafta sonuna denk gelen ödemeler nasıl gerçekleşiyor? İşte emekli aylığı ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları…

SGK Emekli Aylığını Ne Zaman Öder?

En çok merak edilen sorulardan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) emekli aylıklarını nasıl ödediğinin bilinmesi gerekir. Emekli aylıkları SGK tarafından belirli zaman dilimlerinde yatırılmaktadır. Buna göre;

Emekli Sandığı’na bağlı sigortalıların (4A) emekli aylığı, her ayın 1 ile 5’i arasında,

SSK’lıların (4A) emekli aylığı, her ayın 17 ile 26’sı arasında,

BAĞKUR’lıların (4B) emekli aylığı da her ayın 25 ile 28’i arasında ödenir.

SGK maaş ödemelerinin hafta sonunda bir tarihe denk gelmesi durumunda farklı bir yöntem uyguluyor. Buna göre, cumartesi gününe denk gelen maaş ödemesi Cuma günü ilgili hesaba yatırılıyor. Buna benzer şekilde Pazar gününe denk gelen maaş ödemeleri de pazartesi gününe sarkıtılıyor.

Bunun dışında emekli aylığının ödenme tarihinden 6 saat önce ölen emeklinin maaşı, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne bildirildiği için ilgili banka tarafından bloke edilebilir.

Ölen Emekli Vatandaşın Son Aylığı Çekilebilir Mi?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ölen bir emekli vatandaşın, vefat bilgisi Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) girildikten sonra ilgili banka direkt olarak maaş ödemesini kesiyor. Bununla birlikte bazı durumlarda MERNİS sisteminde yaşanan yoğunluk sebebiyle vefat eden kişinin bildirimi sisteme geç ulaşabiliyor.

Bu durumlarda vefat eden kişinin hesabına yatırılan emekli aylığı, emekli kişinin yakınları tarafından çekilse bile SGK, MERNİS sistemini kontrol ettikten sonra bu paranın iadesini istiyor.