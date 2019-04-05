Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler

1-Hashima Adası

Japonya’da bulunan Hashima Adası’nı James Bond filmlerinden bilirsiniz. 19.yy’da sualtındaki kömür madenlerine ulaşmak için kullanılan bu ada diğer adalara göre oldukça farklı bir görüntüye sahip. Üzerindeki yapılar sayesinde dikkatleri üzerine çeken Hashima Adası’nı görmek için siz de mutlaka adaya günübirlik yapılan turlara katılmalı ve bu eşsiz yeri ziyaret etmelisiniz.

2-Madagaskar

Madagaskar’ı birçoğumuz çizgi filmlerden biliriz. Eşsiz doğası ile Madagaskar’da ölmeden önce görülmesi gereken yerler listemizin ön sıralarında yer alıyor. Siz de mutlaka bu benzersiz doğayı ziyaret ederek keyfini çıkarmalısınız.

3-Sümela Manastırı

Trabzon ili sınırlarımızda yer alan ve milattan sonra 386 yılında sarp kayalıklara inşa edilen bu benzersiz manastır da mutlaka ölmeden görülmesi gereken yerler arasında. Bu eşsiz yapı ülkemizde bulunması açısından da oldukça önem arz ediyor. Hem eşi benzeri görülemeyecek bir yapıya sahip olması hem de ulaşım kolaylığı nedeniyle Sümela Manastırı, ölmeden önce mutlaka seyahat etmeniz gereken yerler arasında.

4-Güney Afrika

Ölmeden önce görülmesi gereken yerler listemizin 4. Sırasında Güney Afrika yer alıyor. Kovboy filmlerini anımsatan bu harika doğa üzerinde bulundurduğu hayvan çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Size de ölmeden önce mutlaka bu topraklarda safariye çıkmayı ve vahşi manzara eşliğinde gün batımını izlemenizi tavsiye ediyoruz.

5-Norveç

Ölmeden önce görülmesi gereken yerler listesine Norveç’i eklemeden olur mu? Tabi ki olmaz. Harika bir kuzey ülkesi olan bu ülke balıkçı kasabaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. İnsanının güler yüzlülüğü ve sıcak kanlılığı ise cabası. Siz de mutlaka bu şirin ülkeye giderek balıkçı köylerinde adımlamalısınız.

6-Çin

Harika yapıları ve farklı mutfağı ile dikkatleri üzerine çeken Çin de ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler listemizde kendine yer ediniyor. Siz de bu güzel ülkeye giderek sokaklarını keşfe çıkmalı ve güzel lezzetlerinin tadına bakmalısınız.