Ömür Gedik Kimdir?

22 Aralık 1970 tarihinde dünyaya gelen Ömür Gedik, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Küçüklüğünden itibaren müzik ile yakından ilgilenen Gedik, üniversite yıllarında da aktif olarak müzik yaptı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu’nda çalışmaya başladı. Bu arada 1 sene boyunca Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nde okutmanlık görevini üstlendi. 1999 yılından itibaren Hürriyet Sanat Servisi’nde çalışmaya başlayan Ömür Gedik, Hürriyet Kelebek’te sinema üzerine yazdığı bir köşenin sahibidir.

Portakal, Orda Kal single’ı ile müzik dünyasına giriş yapan Ömür Gedik; Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai gibi ünlü isimlerle düet gerçekleştirdi. Ömür Gedik günümüzde gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam etmektedir.